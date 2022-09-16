習普會｜普京認習近平關切俄烏戰事　美媒「延伸解讀」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）9月15日抵達烏茲別克撒馬爾罕出席上海合作組織（SCO）峰會第二十二次會議，並與中國國家主席習近平會談。



美媒16日稱，普京稱中方對俄烏戰事表達疑問與關切（questions and concerns），是含蓄地承認他們對此事有不同看法。

俄羅斯讚賞中國在烏克蘭危機上的平衡立場，理解中國對這一問題的關切，但也將闡明己方觀點。普京15日說：「我們讚賞我們中國朋友對烏克蘭危機的平衡立場。我們理解你們在這個問題上的疑問和關切，在今天的會議上，我們當然也會詳細闡明我們在這個問題上的立場——儘管我們之前已經談過了。」

中俄或有分歧

美媒16日稱，普京的言論顯示，他看來是在含蓄地承認，中俄在俄烏戰爭方面看法有分歧。

烏克蘭：圖為2022年4月4日，烏克蘭布恰街頭上，有已被破壞的俄羅斯裝甲運兵車。（Getty）

《紐時》：北京支持或已動搖

《紐約時報》15日發表以《峰會後中國對普京戰爭的支持看來變得更加不穩定 》為題的文章，指北京在俄烏戰爭中對俄方的支持或已有所動搖。

文章稱，普京15日的言論是值得注意的，他可能是在隱晦地承認，北京或不完全贊成俄羅斯入侵烏克蘭。內文指，習近平15日出席會談時，語氣比普京柔和得多，中方甚至沒在新聞稿中提及烏克蘭。

《紐約時報》稱，俄羅斯軍隊上週在烏克蘭東北部部份失定守，在俄軍試圖扭轉形勢之際，普京的言論是顯示俄羅斯沒得到其最強大國際夥伴的全力支持的最明顯迹象。

烏克蘭：圖為2022年9月6日，烏克蘭哈爾科夫遭俄軍發動火箭彈襲擊，消防員在受損的建築物展開救援工作。（AP）

WSJ：華無意加強支持

《華爾街日報》（ Wall Street Journal，簡稱WSJ）15日稱，前美國外交官、美國智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）高級中國研究員辛格爾頓（Craig Singleton）表示，普京與習近平會面後，中方沒在新聞稿中提及烏克蘭，這顯示即使俄軍在烏，北京亦無意增加對俄支持。

辛格爾頓說：「中國也有理由關切，俄羅斯持續對烏侵略已嚴重損害中歐關係以及中國與整個中亞的關係，大多數國家都反對普京（對烏克蘭）的入侵。」