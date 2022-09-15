英女王逝世｜白金漢宮公布國葬詳情　儀式完結前舉國默哀2分鐘

撰文：房伊媚
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，國葬19日舉行。白金漢宮（Buckingham Palace）15日公布有關詳情，指在儀式完結前，全國會默哀兩分鐘。

她的靈柩目前停放在西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）。英女王的4名子女，即英王查理斯三世（King Charles III）、安妮公主（Anne, the Princess Royal）、安德魯王子（Prince Andrew）、及愛德華王子（Prince Edward）16日晚會在靈柩前舉行15分鐘的守夜儀式。

包括多國元首在內的逾2,000名人士會出席英女王的國葬。在國葬結束後，王室成員會在溫莎（Windsor）為英女王舉行私人葬禮。她最終會在國王喬治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）內長眠。

大批民眾在國葬前，趕到西敏廳瞻仰英女王的靈柩，倫敦出現長長的人龍。英媒15日稱，20歲的受訪者休斯（Thomas Hughes）表示，他與兄弟一起通宵排隊近14小時後，終於能瞻仰英女王靈柩。

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