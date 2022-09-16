英女王逝世｜英媒：子女不獲「殿下」銜頭　哈里梅根舌戰英國王室

英王查理斯三世（Charles III）即位，哈里王子與梅根一對兒女、阿奇（Archie）和莉莉貝特（Lilibet）因身為君主孫兒孫女將獲得王室頭銜。惟知情人士稱他們料將獲得「王子和公主」的身份，卻沒「殿下」這銜頭，哈里夫婦大感不滿。



根據英王喬治五世（George V）1917年訂立的規定，只有君主的子女、孫子女、以及王儲長男的長子能自動獲封為王子與公主。英女王在世時，阿奇和莉莉貝特是英女王的曾孫，他們也不是王儲的長孫，所以他們不會自動獲封為王子及公主。惟這情況在查理斯即位後有改變。

英女王2012年改變規則，宣布查理斯的長子——威廉王子的所有子女，都會被稱為殿下（His or Her Royal Highness，簡寫均為HRH）。不過公布沒提及查理斯的次子，即哈里王子。

夫婦「辭任」後已非HRH

英國小報《太陽報》稱上週哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan，Duchess of Sussex）就兒女王室頭銜有很多討論，在女王去世後更是不斷。內部人士對該報說，對子女不會被稱為殿下（His or Her Royal Highness，簡寫均為HRH），哈里和梅根為之憤怒。

據悉，查理斯已同意讓孫兒孫女有「王子」和「公主」的頭銜，拒絕讓他們被稱為殿下。

哈里與梅根2020年1月卸下高級王室成員的身份移居美國加州，不再是履行公職的王室成員，不具備使用「殿下」頭銜的資格；即使查理斯登基，阿奇和莉莉貝特也不是履行公職的王室成員，故此只能被稱為王子和公主。

王室專家丹皮爾（Phil Dampier）對《每日郵報》評論此事時說法類似，他認為哈里和梅根應對於王室的安排滿足以及心懷感激，因他們不再是受薪履行公職的王室成員，不應有HRH頭銜。而且他們得到的安排本有可能比現在更差。

王室網站上的名單依舊以少爺（Master）和小姐（Miss）來稱呼兩名阿奇和莉莉貝特。

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為何那麼在意頭銜？

消息人士對《太陽報》說，他們之所以堅持為爭取「殿下」頭銜是基於安全考量，希望兩名子女也能與其他王室成員看齊，獲得24小時的隨扈和保安。

查理斯發言人迄今則拒絕就此評論。美媒Page Six得悉，他在哀悼期於26日結束前，都不會聽取外界的詢問。

梅根2021年3月接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時稱，她本預期阿奇在查理斯繼位後可獲得王子頭銜，但王室職員對她說，慣例有可能改變。她被告知因阿奇沒王子頭銜，所以英國政府不會對他提供安全保護。她暗示王室作出這決定是因為阿奇是混血兒。

英國小報《每日郵報》2021年引述消息人士稱，哈里和梅根被告知，即使查理斯登基，阿奇永不會成為王子。