英女王逝世｜英媒：子女不獲「殿下」銜頭　哈里梅根舌戰英國王室

英王查理斯三世(Charles III)即位,哈里王子與梅根一對兒女、阿奇(Archie)和莉莉貝特(Lilibet)因身為君主孫兒孫女將獲得王室頭銜。惟知情人士稱他們料將獲得「王子和公主」的身份,卻沒「殿下」這銜頭,哈里夫婦大感不滿。



根據英王喬治五世(George V)1917年訂立的規定,只有君主的子女、孫子女、以及王儲長男的長子能自動獲封為王子與公主。英女王在世時,阿奇和莉莉貝特是英女王的曾孫,他們也不是王儲的長孫,所以他們不會自動獲封為王子及公主。惟這情況在查理斯即位後有改變。

英女王2012年改變規則,宣布查理斯的長子——威廉王子的所有子女,都會被稱為殿下(His or Her Royal Highness,簡寫均為HRH)。不過公布沒提及查理斯的次子,即哈里王子。

夫婦「辭任」後已非HRH

英國小報《太陽報》稱上週哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan,Duchess of Sussex)就兒女王室頭銜有很多討論,在女王去世後更是不斷。內部人士對該報說,對子女不會被稱為殿下(His or Her Royal Highness,簡寫均為HRH),哈里和梅根為之憤怒。

據悉,查理斯已同意讓孫兒孫女有「王子」和「公主」的頭銜,拒絕讓他們被稱為殿下。

哈里與梅根2020年1月卸下高級王室成員的身份移居美國加州,不再是履行公職的王室成員,不具備使用「殿下」頭銜的資格;即使查理斯登基,阿奇和莉莉貝特也不是履行公職的王室成員,故此只能被稱為王子和公主。

王室專家丹皮爾(Phil Dampier)對《每日郵報》評論此事時說法類似,他認為哈里和梅根應對於王室的安排滿足以及心懷感激,因他們不再是受薪履行公職的王室成員,不應有HRH頭銜。而且他們得到的安排本有可能比現在更差。

王室網站上的名單依舊以少爺(Master)和小姐(Miss)來稱呼兩名阿奇和莉莉貝特。

為何那麼在意頭銜?

消息人士對《太陽報》說,他們之所以堅持為爭取「殿下」頭銜是基於安全考量,希望兩名子女也能與其他王室成員看齊,獲得24小時的隨扈和保安。

查理斯發言人迄今則拒絕就此評論。美媒Page Six得悉,他在哀悼期於26日結束前,都不會聽取外界的詢問。

梅根2021年3月接受名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪時稱,她本預期阿奇在查理斯繼位後可獲得王子頭銜,但王室職員對她說,慣例有可能改變。她被告知因阿奇沒王子頭銜,所以英國政府不會對他提供安全保護。她暗示王室作出這決定是因為阿奇是混血兒。

英國小報《每日郵報》2021年引述消息人士稱,哈里和梅根被告知,即使查理斯登基,阿奇永不會成為王子。