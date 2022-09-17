上合峰會結束發表聯合聲明　重申應通過對話協商解決分歧與爭端

上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議結束，成員國在9月16日發表聯合宣言，重申應通過對話協商，以和平方式解決國家之間的分歧和爭端，主張通過政治外交手段和平解決國際和地區衝突。



宣言指出，當今全球發生變化，世界多極化趨勢加強，國際挑戰和威脅更加複雜。成員國重申堅持以公認的國際法原則，多邊主義，平等、共同、綜合、合作、可持續安全，文化文明多樣性為基礎，在聯合國中心協調作用下通過各國間平等互利合作，構建更具代表性、更加民主公正的多極世界秩序。

成員國基於《上合組織憲章》原則，反對通過集團化、意識形態化和對抗性思維解決國際和地區問題。成員國主張尊重各國人民自主選擇的政治、經濟、社會發展道路的權利，強調相互尊重主權、獨立、領土完整、平等互利、不干涉內政、不使用或威脅使用武力的原則是國際關係可持續發展的基礎。各方重申應通過對話協商以和平方式解決國家間分歧和爭端。

成員國主張通過政治外交手段和平解決國際和地區衝突，並將堅決打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義。

成員國重申，繼續完善全球經濟治理體系，將繼續維護和鞏固以世界貿易組織的原則和規則為基礎的開放、透明、公正、包容、非歧視的多邊貿易體制，促進開放型世界經濟發展，反對破壞多邊貿易體制、威脅世界經濟的單邊保護主義行為和違背世貿組織原則的貿易限制。

成員國呼籲提高世貿組織作為討論國際貿易重大議題和製定多邊貿易規則的關鍵平台的效率，強調有必要盡快對世貿組織進行包容性改革，推動其自身發展適應當今經濟形勢，有效履行監督、談判和解決爭端的職能。

成員國主張開展各種形式的區域經濟合作，為促進貿易和投資創造便利條件，逐步實現商品、資本、服務和技術的自由流通。