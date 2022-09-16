習近平上合峰會講話：須防範外部勢力策動顏色革命｜全文

中國國家主席習近平16日在烏茲別克撒馬爾罕出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議並發表重要講話，強調秉持「上海精神」，加強團結合作，推動構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。

以下是習近平講話全文：



把握時代潮流 加強團結合作 共創美好未來

——在上海合作組織成員國元首理事會

第二十二次會議上的講話

（2022年9月16日，撒馬爾罕）

中華人民共和國主席 習近平

尊敬的米爾濟約耶夫總統，

尊敬的各位同事：

很高興出席上海合作組織峰會。感謝米爾濟約耶夫總統的熱情接待和周到安排。一年來，烏方作為輪值主席國，為推動本組織各領域合作做了大量卓有成效的工作，我對此高度讚賞。

撒馬爾罕是舉世聞名的「絲路明珠」，見證了古絲綢之路的燦爛和輝煌。古絲綢之路為亞歐大陸商品物產大流通、科學技術大傳播、思想觀念大碰撞、多元文化大交融作出巨大貢獻，也為上海合作組織國家實現和平與發展提供了歷史啟迪。

今年適逢上海合作組織憲章簽署20周年，成員國長期睦鄰友好合作條約簽署15周年。這些年來，本組織成員國以這兩份綱領性文件為思想基石和行動指南，逐步成功探索出一條新型國際組織成長壯大之路，積累形成了一系列富有啟示意義的重要成功經驗。

——堅持政治互信。秉持成員國世代友好、永葆和平理念，尊重彼此核心利益和選擇的發展道路，支持各方實現和平穩定和發展振興。

——堅持互利合作。照顧彼此利益訴求，堅持共商共建共享原則，強化發展戰略對接，始終走互利共贏、共同繁榮之路。

——堅持平等相待。倡導大小國家一律平等，奉行協商一致原則，遇事多商量、有事好商量，不搞以大欺小、以強凌弱。

——堅持開放包容。主張不同國家、不同民族、不同文化和諧共處、互學互鑒，倡導文明對話、求同存異，願同更多志同道合的國家和國際組織建立夥伴關係和發展互利合作。

——堅持公平正義。恪守聯合國憲章宗旨和原則，始終從事情本身的是非曲直出發，處理重大國際和地區問題，反對為一己私利損害他國正當權益。

上述5點經驗充分體現了互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。實踐表明，「上海精神」是上海合作組織發展壯大的生命力所在，更是上海合作組織必須長期堅持的根本遵循。過去我們踐行「上海精神」取得巨大成功，未來我們還要秉持「上海精神」一路前行。

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各位同事！

人類社會發展和大自然一樣，有陽光燦爛的日子，也有風雪交加的時刻。當前，世界百年未有之大變局正在加速演進，世界進入新的動盪變革期。世紀疫情陰霾未散，局部衝突硝煙又起，冷戰思維和集團政治回潮，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，和平赤字、發展赤字、信任赤字、治理赤字有增無減，人類社會正站在十字路口，面臨前所未有的挑戰。

新形勢下，上海合作組織作為國際和地區事務中重要建設性力量，要勇於面對國際風雲變幻，牢牢把握時代潮流，不斷加強團結合作，推動構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。

第一，加大相互支持。我們要加強高層交往和戰略溝通，深化相互理解和政治互信，支持彼此為維護安全和發展利益所作努力。要防範外部勢力策動「顏色革命」，共同反對以任何藉口干涉別國內政，把本國前途命運牢牢掌握在自己手中。

第二，拓展安全合作。烏茲別克斯坦有句諺語，「有了和平，國家才能興旺；有了雨露，大地才能繁榮。」為彌補和平赤字、破解全球安全困境，中方提出全球安全倡議，倡導各國秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構。歡迎各方共同參與落實這一倡議。

我們要持續開展聯合反恐演習，嚴厲打擊「三股勢力」、毒品走私、網絡和跨國有組織犯罪，有效應對數據安全、生物安全、外空安全等非傳統安全挑戰。中方願在未來5年為成員國培訓2000名執法人員，建立中國－上海合作組織反恐專業人才培訓基地，強化各方執法能力建設。

我們要繼續發揮「上海合作組織－阿富汗聯絡組」、阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用，鼓勵阿富汗當局搭建廣泛包容的政治架構，根除恐怖主義滋生土壤。

第三，深化務實合作。地區各國人民過上好日子，是我們矢志以求的共同目標。中方發起全球發展倡議，就是希望國際社會高度重視發展問題，推動構建全球發展夥伴關係，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。中方願同各方一道，推動倡議在本地區落地生根，助力各國實現可持續發展。

我們要落實好本次峰會通過的關於維護國際能源安全、糧食安全兩份聲明，提高能源和糧食安全保障水平。中方將向有需要的發展中國家提供價值15億元人民幣的糧食等緊急人道主義援助。

我們歡迎本次峰會批准成員國睦鄰友好長期合作條約未來5年實施綱要，建議落實好峰會框架內通過的貿易和投資、基礎設施建設、維護供應鏈、科技創新、人工智能等領域合作文件，繼續加強共建「一帶一路」倡議同各國發展戰略和地區合作倡議對接，拓展小多邊和次區域合作，打造更多合作增長點。

我們要落實好成員國擴大本幣結算份額路線圖，加強本幣跨境支付結算體系建設，推動建立本組織開發銀行，加快區域經濟一體化進程。中方將於明年舉辦本組織發展合作部長會晤、產業鏈供應鏈論壇，建立中國－上海合作組織大數據合作中心，打造共同發展的新引擎。中方願同各方開展航天領域合作，通過提供衛星數據服務，支持各方農業發展、互聯互通建設、減災救災等事業。

第四，加強人文交流。文明在交流中融合，在融合中進步。我們要深化教育、科技、文化、衛生、媒體、廣電等領域合作，繼續辦好青年交流營、婦女論壇、民間友好論壇、傳統醫學論壇等品牌活動，支持上海合作組織睦鄰友好合作委員會等民間機構發揮應有作用。中方將建設中國－上海合作組織冰雪體育示範區，明年舉辦減貧與可持續發展論壇、友好城市論壇，未來3年為本組織國家的民眾免費實施2000例白內障手術，提供5000個人力資源培訓名額。

第五，堅持多邊主義。熱衷於搞「小圈子」，會把世界推向分裂和對抗。我們要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，弘揚全人類共同價值，摒棄零和博弈和集團政治。要拓展本組織同聯合國等國際和地區組織交往，共同堅持真正的多邊主義，齊心協力完善全球治理，攜手推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

圖為2022年9月16日，烏茲別克總統新聞處發布照片，顯示中國國家主席習近平在烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）舉行的上合峰會參加會議。（AP）

各位同事！

亞歐大陸是我們共同的家園，維護亞歐大陸和平與發展是本地區乃至世界各國的共同期盼，上海合作組織為此肩負着重要職責。近來，越來越多國家申請加入「上合大家庭」，充分表明上海合作組織的理念深入人心，發展前景被廣泛看好。推動本組織發展擴員、發揮本組織積極影響，將為維護亞歐大陸以及世界持久和平和共同繁榮注入正能量、創造新活力。中方支持積極穩妥做好擴員工作，推進接收伊朗為成員國進程，啟動白俄羅斯加入程序，吸收巴林、馬爾代夫、阿聯酋、科威特、緬甸為對話夥伴，給予有關申請國相應法律地位。我們要把握契機，凝聚共識、深化合作，共同創造亞歐大陸的美好未來。

中方祝賀印度接任上海合作組織下一屆輪值主席國，願同各方一道，支持印方做好主席國工作。

各位同事！

今年以來，面對複雜嚴峻的國內外發展環境，中國堅持穩中求進工作總基調，落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，既最大程度保護了人民生命安全和身體健康，也最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。

再過一個月，我們將召開中國共產黨第二十次全國代表大會。這是在邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。大會將全面總結中國改革發展取得的重大成就和寶貴經驗，全面把握新時代新征程中國事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針。我們將堅持以中國式現代化實現中華民族偉大復興，繼續積極推動構建人類命運共同體，以中國新發展給世界帶來新機遇，為世界和平與發展和人類文明進步貢獻智慧和力量。

圖為2022年9月16日，烏茲別克總統新聞處發布照片，顯示中國國家主席習近平在烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）舉行的上合峰會參加會議。（AP）

各位同事！

路雖遠，行則將至。讓我們大力弘揚「上海精神」，推動上海合作組織發展行穩致遠，共同建設和平、穩定、繁榮、美麗的美好家園！

謝謝各位。