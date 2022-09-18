英女王逝世｜威廉王子等孫兒女守夜 哈里王子再以軍裝現身
撰文：張子傑
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英國史上在位時間最長的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II） 在9月8日離世，享壽96歲。她的8位孫兒女，包括威廉王子和哈里王子17日晚在倫敦西敏宮的西敏廳（Westminster Hall）為祖母守夜，靜靜在靈柩旁佇立15分鐘。
英女王守夜儀式在當地時間傍晚6點舉行，威廉王子率領哈里王子等人現身西敏廳，接照信號走到靈柩各方，低頭默哀。整個過程持續約15分鐘。
而在威廉王子等王室成員出席守夜前，當地《每日郵報》16日報道儀式上的站位，而哈里王子（Prince Harry）在國王查理斯三世（King Charles III）要求下，可再穿軍裝出席類似場合。這是他在2020年初卸下高級王室成員身份以來，首次再以軍裝示人。
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根據報道內容，他們所站位置分別為：現年40歲的威爾斯親王威廉王子站在英女王靈柩的前方，安妮公主（Anne, the Princess Royal）女兒、41歲的扎拉（Zara Tindall），以及安妮公主兒子、44歲的菲利普斯（Peter Phillips）分別站在威廉王子的左邊與右邊。
現年38歲的哈里王子站在靈柩的後方，32歲的尤金妮公主（Princess Eugenie）、以及34歲的比阿特麗斯公主（Princesses Beatrice），則分別站在哈里王子的右邊與左邊。
靈柩兩側就分別由愛德華王子（Prince Edward）的18歲女兒路易絲・溫莎女爵（Lady Louise Windsor）、以及愛德華王子的14歲兒子詹姆斯（James, Viscount Severn）負責。