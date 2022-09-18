英女王逝世｜威廉王子等孫兒女守夜　哈里王子再以軍裝現身

英國史上在位時間最長的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II） 在9月8日離世，享壽96歲。她的8位孫兒女，包括威廉王子和哈里王子17日晚在倫敦西敏宮的西敏廳（Westminster Hall）為祖母守夜，靜靜在靈柩旁佇立15分鐘。



英女王守夜儀式在當地時間傍晚6點舉行，威廉王子率領哈里王子等人現身西敏廳，接照信號走到靈柩各方，低頭默哀。整個過程持續約15分鐘。

英女王逝世：2022年9月17日，卸下王室高級職務的哈里王子在西敏廳為祖母伊利沙伯二世的靈柩守靈時，獲准再次披上軍裝出席。（AP）

而在威廉王子等王室成員出席守夜前，當地《每日郵報》16日報道儀式上的站位，而哈里王子（Prince Harry）在國王查理斯三世（King Charles III）要求下，可再穿軍裝出席類似場合。這是他在2020年初卸下高級王室成員身份以來，首次再以軍裝示人。

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根據報道內容，他們所站位置分別為：現年40歲的威爾斯親王威廉王子站在英女王靈柩的前方，安妮公主（Anne, the Princess Royal）女兒、41歲的扎拉（Zara Tindall），以及安妮公主兒子、44歲的菲利普斯（Peter Phillips）分別站在威廉王子的左邊與右邊。

現年38歲的哈里王子站在靈柩的後方，32歲的尤金妮公主（Princess Eugenie）、以及34歲的比阿特麗斯公主（Princesses Beatrice），則分別站在哈里王子的右邊與左邊。

靈柩兩側就分別由愛德華王子（Prince Edward）的18歲女兒路易絲・溫莎女爵（Lady Louise Windsor）、以及愛德華王子的14歲兒子詹姆斯（James, Viscount Severn）負責。