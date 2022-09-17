英女王逝世｜8名孫兒女守夜儀式站位曝光　哈里獲准穿軍裝

撰文：房伊媚
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，她的8名孫子女17日晚會在西敏宮的西敏廳（Westminster Hall）舉行守夜儀式。英媒16日報道儀式上的站位，而哈里王子（Prince Harry）獲准穿軍裝出席。

英國小報《每日郵報》16日稱，英女王8名孫子女會舉行15分鐘的守夜儀式，英王查理斯三世（King Charles III）要求哈里王子穿軍裝出席。

報道稱，在儀式進行期間，現年40歲的威爾斯親王威廉（William, Prince of Wales）會站在英女王靈柩的前方，安妮公主（Anne, the Princess Royal）女兒、41歲的扎拉（Zara Tindall），以及安妮公主兒子、44歲的菲利普斯（Peter Phillips）會分別站在威廉王子的左邊與右邊。

現年38歲的哈里王子會站在靈柩的後方，32歲的尤金妮公主（Princess Eugenie）、以及34歲的比阿特麗斯公主（Princesses Beatrice），會分別站在哈里王子的右邊與左邊。

愛德華王子（Prince Edward）的18歲女兒路易絲・溫莎女爵（Lady Louise Windsor）、以及愛德華王子的14歲兒子詹姆斯（James, Viscount Severn）會分別站在靈柩兩側。

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