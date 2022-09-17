英女王逝世｜男子瞻仰靈柩突然暴衝　圖掀棺槨旗幟　民眾嚇至尖叫

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，她的靈柩14日起在西敏宮的西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。一名男子16日晚排隊時，突然衝上前掀開靈柩上的皇家旗幟，令其他在場人士被嚇至尖叫。



英女王伊利沙伯二世靈柩2022年9月14日起在西敏宮的西敏廳供公眾瞻仰。一名男子16日晚排隊時，突然衝上前掀開靈柩上的皇家旗幟，令其他在場人士被嚇至尖叫。圖為男子被在場保安人員制服的一刻。（影片截圖）

事件發生於16日晚上約10時，一名男子排隊瞻仰英女王的靈柩時，突然衝上前、企圖掀開靈柩上的皇家旗幟。《每日郵報》16日稱，影片顯示，皇家旗幟已被移動，相信這名男子一度將手放在靈柩上。

警員將男子壓倒在地，並以涉嫌違反公共秩序的罪名拘捕他。

報道引述目擊者指，一名正排隊瞻仰靈柩的女子在事發時被嚇至尖叫，而男子在衝向靈柩時，推開一批排隊民眾，包括一名7歲女童。

英女王：英女王伊利沙伯二世的靈柩2022年9月14日起在倫敦西敏宮的西敏廳供公眾瞻仰。圖為2022年9月16日，民眾在西敏宮外排隊，等候瞻仰靈柩。（Getty）

衛兵守靈時暈倒

在西敏廳發生的驚險事件不止一件，15日約凌晨1時有一名衛兵在守靈時暈倒，令在場人士非常擔心。

事發時，一名站在靈柩前守靈的衛兵突然暈倒，他當時向前跌下台階，現場職員立即衝上前扶起他。獨立電視台（ITV）16日稱，職員立即找來擔架、準備抬走衛兵，但他成功自行站起來，打算重回崗位、繼續守靈。

後來他的身體再次搖晃，看來是仍感到頭暈，3名職員於是護送他離開。