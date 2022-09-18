哈薩克修改憲法　首都重新使用舊名　取消總統連任制

中亞國家哈薩克（Kazakhstan）總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）9月17日簽署憲法修定案，當中包括將首都名稱由努爾蘇丹（Nur-Sultan）改回舊名阿斯塔納（Astana）。



美聯社報道，哈薩克國會16日二讀通過更改首都名稱及限制總統任期法案，托卡耶夫17日隨即簽署生效。根據有關內容，總統任期由現在的兩個5年任期，改為一個7年任期，意味禁止連任。

至於首都改名一事上，阿斯塔納是在1997年由建國總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）決定由阿拉木圖（Almaty）遷至當地，他在2019年下台後，繼任的托卡耶夫將阿斯塔納改名為努爾蘇丹，以表揚對方的貢獻。

哈薩克總統托卡耶夫9月17日簽署憲法修正案，限制總統任期數量，並將首都名稱恢復為阿斯塔納。圖為他在9月16日出席上海合作組織峰會。（AP）

納扎爾巴耶夫退任總統後，仍在執政黨及國家安全委員會擁有極大影響力。不過當地在今年初因為燃油價格急升而爆發多場騷亂，造成超過200人喪生後，事件亦反映民眾對納扎爾巴耶夫及其領導政黨的不滿。

托卡耶夫之後宣布解除納扎爾巴耶夫職務，並削減對方權力，同時提出多項改革，包括在9月較早時宣布首都改名和提早舉行總統大選。他曾表示有意競逐連任，但目前未知在修改憲法後，是否容許他出選。