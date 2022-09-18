英女王逝世︱人生最後數天與親戚共聚　還做「迷妹」必追看一節目

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭逝世，終年96歲。據英媒16日報道，女王在最後數天日子裏曾與親戚舉行派對、與牧師共膳，還有不忘追看她最喜歡的電視節目——英國廣播公司（BBC）的天氣報告。原來女王都是「迷妹」，非常喜歡節目內的「天氣先生」。



在最後階段的日子裏，英女王身在她極其喜歡的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），她在那裏渡假，並在該地任命新首相卓慧思（Liz Truss）。9月8日，女王在城堡內逝世。

記者理查德·凱（Richard Kay）16日在《每日郵報》撰文，講述更多英女王離世前的細節，文章指在逝世前4天，英女王公布邀請了數名親戚到訪，並為他們在巴爾莫勒爾堡舉辦射擊派對（shooting party），這些親戚有英女王的表兄弟姊妹，來自英女王母親的家族，他們與女王一起在城堡的飯廳裏用膳，有出席者指女王當時的狀態不錯，顯得「有活力」。

文章又指女王在最後數天曾與牧師用膳，且不會忘了追看她最喜歡的電視節目，即BBC的天氣報告，原因是女王很喜愛節目內的BBC「天氣先生」、氣象學家史卡佛內克（Tomasz Schafernaker，暫譯），消息人士更指「這就像有點迷戀，他負責播報的時候，她總是想看天氣預報。」

43歲的史卡佛內克為波蘭裔英國氣象學家，在Twitter有近10萬追蹤者（Follower），「女王是他粉絲」的消息傳出後，他在Twitter發文表示，虛心地獲知這個提及自己的消息，又指「真是暖人心房」。

Feel so humbled to be mentioned like this…truly heartwarming. https://t.co/xFVq82xyB9 — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) September 17, 2022

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