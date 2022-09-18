英女王逝世｜哈里梅根已成外人？僅在職王室成員可赴國葬前招待會

英國女王伊利沙白二世國葬將於19日舉行，各國領袖和外國王室成員等都會參加白金漢宮於18日舉辦的葬前招待會。《每日郵報》報道，卸下王室職務的哈里與梅根先前獲邀參加招待會，但王室方面如今又堅稱只有邀請在職王室成員參加，恐讓哈里夫婦成為「不速之客」。



根據報導，美國總統拜登、法國總統馬克龍和加拿大總理杜魯多等國家領袖將於本週末抵達倫敦參加19日的女王葬禮。而各國領袖、大使和外國王室成員將出席白金漢宮舉行的招待會，威廉夫婦等王室成員都將出席迎接。

同場加映：英女王逝世當晚 傳哈里王子被禁和家人同枱吃飯 原來又關梅根事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

每日電訊報報道，哈里夫婦日前已收到國葬前招待會的邀請，如今又突然被告知只有「在職」王室成員才能出席，顯示兩人似乎沒有被邀請參加。報道指出，哈里夫婦似乎對這種令人混淆的情況「感到困惑」，且表明兩人與王室之間存在溝通問題。

梅根欲與英國民眾握手結果極尷尬 神秘網友準確預言英女王逝世日期 點圖看更多英國王室相關新聞：

+ 26

延伸閱讀：

女王逝世國葬 英國王室重要事件回顧

同出席白金漢宮活動場合 卡蜜拉與凱特婆媳互動狀況曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】