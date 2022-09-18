碧咸排隊近13小時向英女王致敬被指做騷　事後親解為何這樣做

「萬人迷」碧咸（David Beckham）在西敏宮排隊排足12個小時，向英女王作最後致敬即成全球熱話，不少網民再次大讚這位英格蘭足球國家隊前隊長是個好人，同時惹來部分「酸民」直指他這樣做只是做騷，質疑碧咸此舉為博好感「等待封爵」。

以碧咸的身份地位，其實可獲安排由特快通道進場，為何他沒有這樣做，弄來一場大龍鳳令人懷疑他另有目的？事後他娓娓道出箇中因由。



碧咸拒用特權插隊 背後全因一個人

碧咸跟所有英國民眾一樣，排隊向英女王靈柩作最後致敬。並非人人也要排隊，英國國會議員全部獲得「特快通行證」，不止不用排隊，還可以帶同4個賓客一同進場吊唁。碧咸原本也獲同等待遇，但被指拒絕行使特權。

英國《每日郵報》引述消息人士稱：「大衛原本可以不用排隊，但他想跟所有人一樣。他說他祖父不會這樣做（插隊），所以自己也不會。」在電視鏡頭前，他只輕輕回應一句：「我只想向女王致敬。」碧咸祖父是英國皇室支持者，一家人在大家長薰陶成長下，維持相同習慣，曾經帶領英格蘭南征北討的碧咸，當然另有一番更深感受。

碧咸與公眾一樣默默排隊近13小時，期間一度神情哀傷，雙目通紅。（Twitter）

「這一天到來必定會很難受」

2003年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）的碧咸，接受電視訪問時說：「來到這裏非常特別」（special to be here），「每次當我們穿上三獅戰衣站在球場，我戴上隊長臂章，我們一起高唱天佑女王，都對我們極具意義。」

「因此這一天到來必定會十分難受，整個國家也很難過，全世界每個人也很難過，因為我覺得每個人都感受得到，我們的心都想着女王一家，還有在場的每一個人。來到這裏非常特別，來頌讚（女王一生）和聆聽人們說的故事。」碧咸身穿素色大衣和戴上同一色系的帽子進場，當進入室內範圍，他脫下帽子露出一頭金髮，神情亦由先前訪問時的從容，變得哀傷落寞。

碧咸排隊等候向英女王致敬時，被拍下悄悄拭淚一幕。（Twitter）

犯下所有人都犯的錯

來到西敏宮現場，與所有人一起感受悲傷和分享女王生前點滴故事，碧咸排隊期間，一度雙目通紅悄悄拭淚。吊唁後他回復幽默本色，笑說自己犯下大家一起犯的錯，他一直盤算哪天到場較適合，最終決定周五凌晨動身，「我以為凌晨2時到來，會比較少人，我錯了。」

拒絕運用特快通道的不止碧咸，前首相文翠珊日前同樣排隊10小時以上。對於政客及電視節目主持等特權人士可排另一條隊進場，做法受到不少英國民眾批評。