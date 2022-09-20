英女王國葬︱生前曾表示要這樣的葬禮 前約克大主教：她討厭無聊
撰文：ETtoday
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英國前約克大主教森塔穆（Lord John Sentamu）18日表示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）從來都「不想要所謂冗長且無聊的葬禮」。
他認為，這場國葬相對簡潔，但同時也「令人振奮」，民眾不會沉浸在無聊哀戚的氣氛裡，反而感覺到暖心與光榮。
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森塔穆接受BBC採訪時表示，他在2005年成為約克大主教及樞密院成員時，第一次看見女王的葬禮規劃內容。
森塔穆透露，人們可看到「最棒的葬禮、公禱書（Book of Common Prayer）儀式、莎士比亞靈感來源的文字。你會聽到美妙的英語、西敏寺及皇家教堂唱詩班天使般的嗓音，你真的會聽到歌頌上帝榮耀的聲音」。
與此同時，英國國防參謀長、海軍上將拉達金爵士（Tony Radakin）也提及國葬對軍人的重要性：「對我們所有人而言，這是我們對女王陛下的最後一項職責，也是我們對國王查爾斯陛下的第一項重要任務。」
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