英女王逝世｜約25萬人瞻仰靈柩 王室公布她51年前獨照致敬
撰文：房伊媚
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，國葬9月19日舉行。根據英國政府初步估計，國葬前有約25萬人瞻仰靈柩。王室9月20日也公布女王一張51年前的獨照，以向她致敬。
英女王的靈柩9月14日至19日上午在倫敦西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。
英國文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）9月20日稱，初步估計顯示，約有25萬人瞻仰英女王的靈柩。
王室9月20日在Twitter發布一張從未公開過的英女王獨照。這張照片攝於1971年，相中的英女王身處蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）的山坡上，她頭戴絲巾、手持登山手仗，看來是在享受自然風光。
‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022
In loving memory of Her Majesty The Queen.
1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq
王室在帖文中引用英國著名劇作家莎士比亞（William Shakespeare）著作《哈姆雷特》（Hamlet，又名《王子復仇記》）中的台詞向英女王致敬：「盼飛翔的天使為你吟唱安息。」（May flights of Angels sing thee to thy rest）
帖文中寫道：「紀念女王陛下。1926至2022。」
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