英女王逝世｜約25萬人瞻仰靈柩　王室公布她51年前獨照致敬

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，國葬9月19日舉行。根據英國政府初步估計，國葬前有約25萬人瞻仰靈柩。王室9月20日也公布女王一張51年前的獨照，以向她致敬。



英女王國葬：2022年9月19日早上，英國民眾在西敏廳排隊瞻仰英女王靈柩（Getty）

英女王的靈柩9月14日至19日上午在倫敦西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。

英國文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）9月20日稱，初步估計顯示，約有25萬人瞻仰英女王的靈柩。

英國政府部門9月18日早上發放的地圖，顯示排隊瞻仰靈柩的人龍從西敏廳排至薩瑟克公園（Southwark Park）（Twitter@Department for Digital, Culture, Media and Sport）

王室9月20日在Twitter發布一張從未公開過的英女王獨照。這張照片攝於1971年，相中的英女王身處蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）的山坡上，她頭戴絲巾、手持登山手仗，看來是在享受自然風光。

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

王室在帖文中引用英國著名劇作家莎士比亞（William Shakespeare）著作《哈姆雷特》（Hamlet，又名《王子復仇記》）中的台詞向英女王致敬：「盼飛翔的天使為你吟唱安息。」（May flights of Angels sing thee to thy rest）

帖文中寫道：「紀念女王陛下。1926至2022。」

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