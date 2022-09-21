柬埔寨警方掃蕩西港　逮捕近500涉網絡詐騙外國人

柬埔寨西哈努克港（簡稱西港）警方對多個科技園區進行大掃蕩，逮捕近500名涉及網絡詐騙的外國人。犯罪團伙為了躲避緝查，紛紛大舉遷往柬埔寨和泰國的邊界地區。



據柬埔寨《高棉時報》報道，西港省政府星期天（9月18日）發文告說，中央治安局率領各執法部門於9月13日至17日展開大規模行動，在長城高科技產業園逮捕495名外國人。

這些人來自四個國家，51人是女性。 130名中國人和11名越南人因違反移民法，將被驅逐出境。另262人因沒有工作准證，共被罰款超過11萬美元（約86萬港元）。

在這次行動中，當局出動137名執法人員，搜查長城科技園內的三棟大樓。執法人員沒收了8776部手機、804台桌面電腦、16台筆記型電腦、36本護照、12個資料儲存裝置，還有四把短槍、四雙手銬、10支電擊棒，以及一些文件和現金。

文告說，長城科技園涉及非法賭博、非法拘禁與虐待、私藏武器、提供性交易和人口販運。

柬埔寨副首相兼內政部長沙肯下令查封園區，對網絡賭博和洗錢等犯罪活動展開調查，並追捕在逃的犯罪團伙頭目。

沙肯星期一主持打擊人口販運會議時透露，單是今年8月18日至9月18日一個月裏，當局就接獲289宗要求解救被販運人口的舉報，其中212人受困在西港。 「起初，我們不完全相信這些舉報，可是後來經過調查，發現95%是真的。」

他說，為了確保打擊人口販運等非法活動有效，柬埔寨上下必須有一致的共識，即國家建設和發展必須立基於法治，而不是非法賭博。

「雖然存在挑戰，但每個人都必須明白，人口販運和非法網賭是違法的，得利的只有一小撮人和團伙，而不符合公共利益。」

據報道，西港的其他「園主」紛紛遷往柬泰邊界，以躲避當局的緝查。

柬埔寨首相洪森上週末下令嚴厲打擊日益猖獗的非法賭博活動後，當局連日在南部的干丹省、首都金邊和西港展開大規模執法行動，掃蕩了上千個賭場和賭攤，逮捕人數持續增加。

近來，東南亞國家、中國大陸、港台、美國等都傳出有民眾掉入跨國詐騙陷阱，不少人被騙到西港的「賭場」從事非法勾當。不順從犯罪團伙的人會被暴打虐待，甚至殺害。

本文獲《聯合早報》授權轉載

