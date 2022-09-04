柬埔寨詐騙｜馬來西亞男誤信廣告遭賣豬仔　最後訊息：遭人打斷腳

受美金誘惑，19歲少年甘永雋赴柬埔寨工作，抵步機場才得知自己被「賣豬仔」。他期間一直與在大馬的母親陳月秀保持聯繫，並提供母親其具體的位置及資料，並向柬埔寨政府單位投報，然而至今仍未採取行動。眼見孩子已失聯3個星期，讓母親感到擔心，氣得跳腳。



身為教師的陳月秀（42歲）今日在馬華日落洞國會協調員黃秉泓及檳馬華公共服務及投訴局副主任吳榮炎陪同下召開記者會。

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她指出，本身是一名單親媽媽，而其孩子甘永雋在17歲輟學後，本從事廣告業工作。然而在今年6月時，在網上看見到柬埔寨從事代購名牌包包的招聘廣告，並聯繫上對方。

「根據孩子敘述，孩子是通過視頻方式應徵，而在應徵期間，對方在後方擺滿了美鈔，讓孩子對該公司有信心。孩子的工作是到柬埔寨從事代購工作，幫忙購買名牌包包，並聲稱15天就可以獲得1萬美元的佣金（約78,400港元）。」

「我曾經勸導孩子不要去，擔心是詐騙集團所為。然而當時還未爆發柬埔寨西港的販賣人口事件，那時基本上都發生在緬甸，因此孩子認為風險低，加上孩子堅持要去嘗試，因為我也別無他法。」

她說，孩子是在6月2日抵達金邊飛機場，就與她失聯近48小時，後來孩子是通過facebook聯繫，才知道實情，原來孩子被當成「豬仔」販賣。

她續說，根據孩子敘述，在下飛機後就有一名中介來接待，然而該中介卻使用槍支指着孩子的背後，要孩子務必聽從指示。

「孩子告訴我，即使機場警察目睹一切，但警察也不當一回事，因此孩子僅能就範。」

她說，孩子抵步後直接被帶往囚禁，並被販賣給一個中國公司，然後被帶往西港皇冠科技園區，並從事網上詐騙工作，負責人事招聘工作。

她指孩子的工作可接觸電腦和手機，才有辦法與她聯繫。

她表示，這期間孩子頻密與她聯繫，並被轉移了幾個科技園工作，但仍然在同一公司工作。直到7月中旬，有一位馬來西亞人通過馬來西亞的家屬向柬埔寨軍警投報，當軍警上門救援時，詐騙集團給予每個人頭8000美元（約62,790港元）的「掩口費」，這導致4個求助馬來西亞人的身份曝光，包括其孩子。

她說，孩子與其他3人遭集團人士毒打一頓，孩子還稱自己的腿被打斷。自此其兒子就遭到集團監視，因此與她的聯繫也變少了，但仍然還可以聯繫，而他們最後一次聯繫是8月17日，至今已有3個星期。

「孩子也透露，基於集團賄賂軍警8000美元，因此孩子們的贖金也從原本的1萬2000美元（約94,000港元），提高至2萬美元（約156,900港元）。然而孩子要我不要付錢，並表示即使詐騙集團拿了贖金，還會編造任何理由，繼續把人扣下。」

她也表示，根據她所了解，國際刑警在7月31日時成功從詐騙集團手中救出一批約5至6位大馬人。她已經將資料提供給予相關單位，並明確告知孩子所在地點等，然而被對方告知必須交由當地警方處理。

「當地警方告知必須等待孩子最新聯繫後再告訴他們，他們才會採取行動。但我明明就提供完整資料，但當地警方仍然不願意採取行動。」

她坦言對於當地警方的行為感到非常憤怒，也非常擔心孩子目前的安危。

「孩子曾要我做好最壞打算的心理準備，但身為母親，我一定要堅持到最後，盡力把孩子救出。」

另外，她也透露，甘永雋在家排行第二，上還有一位哥哥，起初孩子還約哥哥一同到柬埔寨打工賺錢，然而哥哥拒絕。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：被「賣豬仔」到西港音訊全無近3周 母促警儘快救人】