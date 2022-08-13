新加坡女「魔鬼濾鏡」唬嚇幼子TikTok發片　網民怒斥造成心理創傷

新加坡一名網紅聯同丈夫使用手機App魔鬼濾鏡嚇唬4歲兒子，名為Kyzo的男童被鎖在房內大哭大叫的影片引起網民熱烈討論。不少人予以斥責，稱這會對孩子造成心理和情緒創傷。有人直接留言說：「聽着他尖叫你怎麼笑得出來？！」



目前在TikTok流傳一種「玩法」，是父母假裝和他們的孩子一起跳舞拍片，但兩人故然轉身逃離房間，在背景中播放着詭異的音樂時鎖上兒童身後的門。可以預期的是，嚇壞了的孩子十分害怕，不停敲打房門求救和哭泣。

▼新加坡網紅梁文珊常在Instagram分享美照與家庭照：

今次行為引起爭議的，是名為梁文珊（Naomi Neo）的新加坡網紅。8月11日她在TikTok上發布影片：影片中夫婦啟動濾鏡後，馬上離開房間並鎖門。兒子在看到畫面中的魔鬼嚇得大哭起來，轉身要求開門卻發現門被上鎖，繼而驚恐和激動地哭叫。

他發瘋似的跑回門口，幾乎嘗試是跳上門把企圖開門，但當然是失敗了。

片中雖然沒有將男童的叫聲錄下，但網民稱即使隔着熒幕都能聽到他在哀號。

新加坡一名網紅聯同丈夫對4歲兒子做惡作劇，將他困在房內，讓他看到手機的恐怖惡魔濾鏡的效果，並誤以為房內真有鬼怪。小男孩被嚇至大哭大叫。（影片截圖）

她發帖時寫道：「已含淚（向兒子）道歉了很多次了。」 並配以#ghostprank（鬼魂屏幕惡作劇）的標籤。

新加坡一名網紅聯同丈夫對4歲兒子做惡作劇，將他困在房內，讓他看到手機的恐怖惡魔濾鏡的效果，並誤以為房內真有鬼怪。小男孩被嚇至大哭大叫。（影片截圖）

影片在TikTok上廣為流傳，點擊觀看已逾2,200萬次。

有網民看罷純粹覺得好笑，更要求他們再來一次，但更多人留言表示反感，稱絕不會對子女做出這樣的惡作劇。一名網民擔心地寫道：「這不是一個有趣的『惡作劇』，這會嚴重影響孩子的心理健康並導致創傷。」

一名女士分享個人經歷稱，3歲時被母親關在一個房間，雖然它光線充足，但已足夠構成心理陰影。她長大成人後，半夜要去洗手間時仍會叫醒丈夫陪她去。

▼以下梁文珊7月31日上載影片分享新家內部裝修，兒子Kyzo對此十分興奮：