美國中期選舉結果為何重要？主宰未來2年施政　拜登不想變跛腳鴨

美國中期選舉｜民主黨現時僅以微弱優勢，控制着參議院和眾議院，一旦失去參眾任何一院，總統拜登（Joe Biden）未來2年的施政之路會非常艱難，更甚是令他2024年的連任夢碎，因此民主黨在今次的中期選舉實不容有失。



拜登9月12日如此承認：

我們需要控制眾議院和參議院，以贏得選票和選舉，如果我們失去眾議院或參議院，這將會是非常艱難的兩年。」 美國總統拜登

為什麼他會這樣說呢？

即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

拜登9月12日警告說，如果民主黨在中期選舉中失利，他們也將失去將修改「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）恢復女性合法墮胎權的機會。他重申其對女性墮胎權的支持，並說如果共和黨人掌控國會，民主黨也會設法恢復女性合法墮胎權。

該黨也深知經濟是選民關注的議題，這從每次重要數據出爐後拜登都發表評論、稱美國經濟正走在正確道路可見一斑。

在美國政府致力應對俄烏開戰後引發的高通脹，聯儲局圖以大力加息「收水」控制之際，對民主黨政府來說政策的連貫性是很重要的，所以拜登和民主黨至少須在議席上「力保不失」，才能繼續做到他們所期望的、帶領國家走出包括通脹、能源及供應鏈的困境。

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