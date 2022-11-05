美國中期選舉｜誰主國會？必看選戰「5大關鍵議題」

美國中期選舉11月8日舉行，民主共和兩黨將激烈爭奪國會參眾兩院控制權，國內5大議題或左右選舉結果。



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1）通貨膨脹

通脹是民主黨面臨的最大政治難題。因為與許多其他議題不同，此舉影響着每一位選民的切身利益，包括一些不那麼熱衷政治的人。

美國今年通脹高居不下，6月消費物價指數（CPI）更按年升9.1％，創逾40年新高，此後通脹率也是高於市場預期。

縱然8月通過並簽署《削減通脹法案》（Inflation Reduction Act），民主黨將此作為有利於在中期選舉獲得更多選民支持該黨的重要政績，但持續高企的通脹率在11月毋疑還會拖累該黨支持率，而問題是會拖累多少。

美國最高法院2022年6月24日推翻羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定維護的女性墮胎權，大批支持墮胎的民眾在法院外示威。（AP）

2）墮胎權

如果通脹對民主黨人來說是逆風，那麼對共和黨人來說，他們的逆風會是美國最高法院在6月下旬推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史判決，終結對女性墮胎權的憲法保障。

民調結果顯示，在最高法院作出上述裁決後，共和黨的支持率持續下降。雖然也受到其他因素影響，但墮胎權問題顯然發揮關鍵作用。根據幾項民意調查，大約60%人支持「羅訴韋德案」所認可的墮胎權。

現時來看，共和黨11月可能會遇到真正的麻煩，尤其是面對女性選民時。

圖為美國前總統特朗普2022年9月3日在賓夕法尼亞州巴里（Barre）出席集會並發表講話。（AP）

3）前總統特朗普問題

特朗普對共和黨的影響力未有減退。聯邦調查局（FBI）8月搜查特朗普私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），令這名前總統重新成為中期選舉的焦點。

他與拜登均有意在2024年再次角逐總統寶座，意味這會是兩人近兩年後再次相互較量。

拜登9月底開始加緊抨擊支持特朗普的共和黨人，借用特朗普的招牌口號「讓美國再次偉大（Make America Great Again，MAGA）」，形容共和黨是「極端MAGA黨（ultra-MAGA party）」，斥責他們對美國民主構成危險，又形容目前一種保守主義意識形態的元素為「半法西斯主義」。

而特朗普也毫不怠慢，把拜登形容為「國家的敵人」。

兩人的較量肯定會影響中期選舉的框架，更可能會直接影響投票率。

美國非法移民：圖為2022年8月26日，在德克薩斯州伊格爾帕斯，移民從墨西哥非法越過格蘭德河進入美國後，沿着鐵絲網走向邊境巡邏人員。（AP）

4）移民

移民問題令拜登政府備受批評。相對於自由派選民，非法移民問題對於保守派選民和右傾媒體來說，仍然是一個大問題。

根據《華爾街日報》，邊境巡邏人員在本財政年度，於南部邊境逮捕超過180萬人。到9月底財年結束時，這一數字預計將歷來首次超過200萬。

《經濟學人》8月公布與YouGov進行的民意調查顯示，49%成年人不贊成他對這個問題的處理方式，僅有30%成年人表示贊同。

拜登：圖為2022年8月16日，美國總統拜登在白宮簽署《通脹削減法案》。（AP）

5）拜登的表現

在某種程度上，中期選舉是民眾對執政黨表現所進行的公投。 而據過往歷屆結果，執政黨通常會在其第一任期的中期選舉中失去國會席位。

拜登的支持率已從盛夏的低位有所反彈，但仍然乏善可陳。自2021年8月以來，他的民意支持率一直在50%以下。

雖然拜登推出一系列拉票措施，包括大規模減免學生貸款債務、通過並簽署《削減通脹法案》，以及通過晶片法案提振半導體行業等，但目前仍然很難看到拜登的支持率在11月之前能夠飆升。

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