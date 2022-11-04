美國中期選舉「選什麼」拜登2024「食粥食飯」就看它？｜新聞教室

美國國會中期選舉每4年一次，今屆會在11月8日將舉行。中期選舉的舉行日期介乎美國總統任期的一半，可以反映總統拜登（Joe Biden）執政2年來的成績，而新當選的國會議員將會在總統餘下任期上任，影響來年政策實施，甚至2024年大選的格局。



即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

下文將簡介中期選舉要點，讓讀者輕鬆掌握中期選舉。

（一）日期

美國中期選舉在11月8日（周二）舉行。不過在美國多個州份，也會開放讓選民提前投票。

（二）改選什麼？他們做什麼？

這次一共改選435名眾議員、35名參議員、36名州長。

美國眾議院（United States House of Representatives）全體435名議員全部改選，任期2年。參議院（United States Senate）共100名議員，任期每6年為一屆，今次有三分之一議員，共35席位換屆。

眾議員與參議員負責共同起草和制定法律，後者更有權限確定和駁回總統對高級政府官員的任免。

美國共有50個州份，州長是該州的主要發言人、州法律監督者，並有權任命地方官員和法官。

全國州長、州立法機構、地方議會和學校董事會的席位競選，也在中期選舉進行。

美國國會：圖為2021年12月3日，美國國會山莊的外觀。（AP）

（三）現況與民主黨如何力保不失

在眾議院，政黨需要最少獲得218席成為多數黨，在參議院則需51席成為多數黨。現時拜登所屬的民主黨在參眾兩院以微弱優勢佔比，同時控制參議院和眾議院。

其中，參議院較勢均力敵，目前兩黨席位大致相當，共和黨佔50席，但民主黨擁有控制權，主因民主黨目前佔48席，且另外2名獨立人士皆已加入民主黨團，而一旦雙方出現平手時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）可投下關鍵一票。

根據以往歷史，選舉結果通常對總統所屬執政黨不利，因此民主黨今次至少要力保不失。以參議院情況來看，共和黨今年中期選舉只需要再贏得一席，便可奪得參院控制權。

眾議院方面，民主黨及共和黨現時分別佔219及211席，另有5席懸空。共和黨需再贏得8個席位，才能重獲眾議院多數派地位。

拜登：圖為2022年9月7日，美國總統拜登在白宮出席活動。（AP）

（四）中期選舉2022對拜登的影響

中期選舉往往被認為是對總統及執政黨表現的「公投」。在過去的中期選舉，執政黨經常出現議席數目下降的結果，但也有例外，包括1998年的克林頓政府時期、2002年的小布殊政府時期。

如共和黨能夠奪回國會參眾任何一院，他們將能夠在2024年的下一屆總統大選前，阻礙現任總統拜登餘下2年任期推進的議程，甚至可能影響拜登下屆能否順利連任。

他10月21日已稱有意在2024年再度競逐連任，並就為何不明確宣布參選解釋。美國政治新聞網站《政治報》（Politico）11月1日稱，4個民調顯示，拜登在部份州份的支持率比當地的民主黨參議員候選人低。這或削弱民眾對民主黨候選人的支持。

中期選舉結果通常對執政黨不利，因此民主黨今次至少要力保不失。圖為2022年4月29日，美國眾議院議長佩洛西在國會山莊發言。（AP）

（五）關鍵戰場

民主黨現時在參議院僅靠着副總統賀錦麗的關鍵一票，維持微弱優勢，因此今屆中期選舉是共和黨一舉奪取參議院多數席位的極佳機會。

在參院議席「一個也不能少」的情況下，有10個關鍵州份的席位需要留意，包括俄亥俄州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、佐治亞州、內華達州、亞利桑那州、威斯康星州、阿拉斯加州、佛羅里達州、新罕布什爾州。

其中在賓夕法尼亞州，獲得美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）「加持」、在全美具有高名度的外科醫生兼共和黨參議員參選人奧茲（Mehmet Oz），將與民主黨的參議院候選人費特曼（John Fetterman）對決。費特曼曾因小中風住院，但還是贏得民主黨提名。

眾議院方面，加州第45區、密歇根州第7區、密歇根州第8區、俄亥俄州第13區、德克薩斯州第15區、德州第28區、科羅拉多州第8區、北卡羅來納州第13區等，共8個選區備受關注。

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