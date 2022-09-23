波音公司涉誤導投資者　同意向美國證監會支付2億美元和解

美國證監會9月22日宣布，波音及前行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）同意分別支付2億美元及100萬美元，就旗下737 Max客機兩宗致命空難涉嫌誤導投資者一事達成和解。



美國CNBC報道，波音兩架737 Max客機分別在2018年10月及2019年3月墜毀，造成機上346人喪生，事件亦導致該系列客機在全球停飛，直到2020年底才逐漸解封。

米倫伯格在2019年12月因為客機遭延長禁飛，以及關於監管部門何時再次放行的言論而被公司辭退，有關言論亦打擊波音與聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）的關係。

證監會主席根斯勒（Gary Gensler）的聲明表示，在危機和災難時刻，上市公司及高層更需要向市場提供全面、公正和真實的披露，惟波音及米倫伯格卻沒有做到這項最基本的責任。

當局指波音和米倫伯格沒承認或否認證監會的結論，不過波音在聲明強調，今次和解是公司透過更廣泛方式負責任解決目前關於737 Max意外的官司，以符合股東、員工及其他持分者的最大利益。