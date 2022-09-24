伊朗頭巾示威｜美國助示威者逃避網絡監控　Elon Musk出動星鏈

伊朗22歲女子阿米尼因被指戴頭巾戴得太鬆，9月23日被道德警察帶走，在拘留後突然昏迷，最後宣告死亡。事件引起群眾不滿，伊朗全國各地都有人上街，政府為控制人們聯繫，防止執法畫面外流切斷境內大部地區的互聯網服務。



美國財政部9月23日宣布調整制裁內容，擴大對伊朗民眾的互聯網服務範圍，幫助伊朗民眾躲避網路監視及審查。這樣美國電動車生產商特斯拉（Tesla）、SpaceX行政總寰馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務也能在伊朗使用。

馬斯克在華府作出宣布後，便公布已在伊朗開動「星鏈」。

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伊朗的社交媒體和一些網上內容受到嚴格管制，美國財政部官員說，擴大伊朗的互聯網服務範圍，可為伊朗人民提供避開政府的網絡監控和審查的工具。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）說：「伊朗人民正勇敢地走上街頭，抗議阿米尼之死，美國要加倍支持伊朗人民，讓他們自由傳播訊息。」他說：「我們通過這些措施幫助伊朗人民更有效地應對政府的監視和審查。」

伊朗「頭巾示威」：圖為2022年9月21日，一張並非由美聯社僱員在伊朗德黑蘭拍攝、而被美聯社取得的照顯示，示威者在德黑蘭市中心進行示威，抗議被道德警察帶走的伊朗女子阿米尼在拘留期間死亡。（AP）

惟這仍無法完全阻止德黑蘭利用通訊工具來壓制異己。21日，伊朗的互聯網訪問幾乎完全被切斷，大部分人都無法上網。

阿德耶莫說，華府會在未來幾週發布更多相關指引。