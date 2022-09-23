伊朗式示威正在上演？

撰文：湯文詩
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伊戈1什朗的示威浪潮已經蔓延至逾20個主要城市，包括首都德黑蘭。在當局的鎮壓下，據報最少9人死亡。正在紐約出席聯合國大會的總統萊希面對輿論壓力，拜登表示與伊朗女性同一陣線，法國總統馬克要求伊朗尊重婦女權利。

伊朗這場示威的觸發點，是一名女子因為沒戴好頭巾而被捕，並在拘留期間死亡。雖然最高領袖哈梅內伊向家屬致哀，總統萊希承諾徹查事件，但民怨卻一發不可收拾。許多女性在示威期間焚燒頭巾，以示對女性服飾規定以及道德警察的不滿，有人甚至直斥政府獨裁。

國會議長支持調查道德警察

相比起2009年對艾哈邁迪內賈德連任總統的不滿，以及2019年對經濟惡化的怨氣，今次的矛頭指向伊朗政府的保守規條。考慮到魯哈尼執政的八年期間，曾給予較為寬鬆的社會環境，保守派萊希去年接任總統後再次收緊規範，甚至禁止女性在網上發布不帶頭巾的相片，自然容易引起民眾不滿。

但正如示威矛頭擴大至對伊朗政府的不滿，我們可見這次的女性被捕後死亡事件只是觸發點。根本而言，伊朗面對着深層次管治問題，當中既包括了保守的教條規範，也包括了經濟問題。尤其是特朗普政府撕毀核協議後，伊朗重新面對制裁，經濟環境惡化，經濟生產和國民收入走低。社會矛盾和經濟發展沒有解決好，個別事件因而容易成為導火線，觸發一場燎原之火。

伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因沒有戴好頭巾被宗教警察拘捕，扣留期間死亡，外界質疑是毆打致死，警方否認並形容事件不幸。(AP)

開明與保守之爭、經濟衰退持續

根據報道，伊朗重施故，限制民眾使用社交媒體，並驅散示威人群。一手硬的同時，當局亦有一手軟，包括國會議長在內皆支持調查道德警察。為了平息示威，伊朗政府或許檢討相關規條，甚至承諾放寬對女性服裝的規範。但歸根結柢，伊朗的深層次問題並不會因此便迎刃而解。對於支持魯哈尼開明路線的民眾，甚至是昔日拉夫桑賈尼留下的改革派，萊希都必須與他們尋求共識，化解路線之爭。

同樣棘手的還有經濟衰退問題。雖然萊希正與拜登和馬克龍討論重新履行核協議，或許能換取制裁放寬，但與此同時歐美正對俄羅斯實施前所未見的經濟制裁，西方與中俄有經濟脫勾之勢。日前才加入上合組織的伊朗要在國際新格局把握經濟機遇，難度不容看輕。深層次問題若然解決不了，這次的示威也不會是最後一次。一個不好，三五年來一場全國動蕩，甚至會成為伊朗式示威。

我們常說，由亂入治是一回事，但能否長治卻視乎政府在治標抑或治本。要長治而及興，當權者不得不超越問題的表象，對深層次成因着手，作出結構改革。治理的道理，對於各國各地乃大同小異。

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