英女王逝世｜白金漢宮公開碑石照片 將向公眾開放悼念
英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的靈柩在9月19日在溫莎（Windsor）下葬後，白金漢宮24日首次公開女王的碑石照片，她與王夫及父母合葬。民眾從29日起，可以到場悼念。
英國廣播公司（BBC）報道，伊利沙伯二世安葬於溫莎聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），其碑石安放在教堂的地板，上面刻有「喬治六世 1895-1952」、「伊利沙伯 1900-2002」、「伊利沙伯二世 1926-2022」及「菲臘 1921-2021」，中間刻有象徵英國榮譽體系中最高級別的嘉德勳章（Order of the Garter）圖案。
A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022
The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27
嘉德勳章源於中世紀時期，只有君主、前首相和軍方首長等重要人物才獲得這個銜頭，而喬治六世、王太后、伊利沙伯二世及王夫菲臘親王生前已獲頒該勳章。
這塊碑石由比利時黑色大理石製成，配以黃銅色的文字，取代同一款式、只刻有喬治六世及王太后的碑石。
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該教堂在1962年由伊利沙伯二世揭幕啟用，作為父親的埋葬地。她的胞妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）在2002年離世後，其遺體被火化，骨灰原本安置於聖喬治禮拜堂的皇家墓室（Royal Vault），及後在王太后同年離世，才與父母的靈柩合葬。
至於菲臘親王在2021年4月離世後，靈柩亦安放在皇家墓室，等待伊利沙伯二世死後才葬在一起。