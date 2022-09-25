英女王逝世｜白金漢宮公開碑石照片　將向公眾開放悼念

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的靈柩在9月19日在溫莎（Windsor）下葬後，白金漢宮24日首次公開女王的碑石照片，她與王夫及父母合葬。民眾從29日起，可以到場悼念。



英國廣播公司（BBC）報道，伊利沙伯二世安葬於溫莎聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），其碑石安放在教堂的地板，上面刻有「喬治六世 1895-1952」、「伊利沙伯 1900-2002」、「伊利沙伯二世 1926-2022」及「菲臘 1921-2021」，中間刻有象徵英國榮譽體系中最高級別的嘉德勳章（Order of the Garter）圖案。

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

嘉德勳章源於中世紀時期，只有君主、前首相和軍方首長等重要人物才獲得這個銜頭，而喬治六世、王太后、伊利沙伯二世及王夫菲臘親王生前已獲頒該勳章。

這塊碑石由比利時黑色大理石製成，配以黃銅色的文字，取代同一款式、只刻有喬治六世及王太后的碑石。

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該教堂在1962年由伊利沙伯二世揭幕啟用，作為父親的埋葬地。她的胞妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）在2002年離世後，其遺體被火化，骨灰原本安置於聖喬治禮拜堂的皇家墓室（Royal Vault），及後在王太后同年離世，才與父母的靈柩合葬。

至於菲臘親王在2021年4月離世後，靈柩亦安放在皇家墓室，等待伊利沙伯二世死後才葬在一起。