俄烏局勢｜俄軍面臨嚴重後勤問題　撤換副國防部長

俄羅斯最近在與烏克蘭的戰事連場失利後，國防部9月24日撤換負責後勤事務的副部長布爾加科夫（Dmitry Bulgakov），反映俄軍面臨嚴重後勤問題。



布爾加科夫的職務，改由負責圍攻烏克蘭港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的米津采夫（Mikhail Mizintsev）上校接替。

英國廣播公司（BBC）引述觀察人士稱，近幾個月來，布爾加科夫已被俄軍逐步解除職務，主因不少人指責他負責的後勤行動混亂，阻礙俄軍的推進，而且在他的領導下，俄軍裝備供應不足。

法媒報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日晚發表講話，用俄語呼籲俄軍投降，稱他們的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）故意「讓公民去送死」。

澤連斯基說：「你將受到文明對待......沒有人會知道你投降的情況。」「拒絕徵召，總好過以戰犯身分客死異鄉。寧可逃避動員，也不要因為參與侵略戰爭而受傷殘廢，之後還要在法庭上被追究責任。」

烏軍反攻進程放緩

烏軍計劃把俄軍驅離東部哈爾科夫（Kharkiv）地區的反攻進程，近日因遇上暴雨和俄軍抵抗而放緩至「殘酷的步伐」。

烏克蘭陸軍中士馬利納（Roman Malyna）24日稱，「目前，雨水令重型武器難以在任何地方使用，我們只好使用鋪好的道路。」「由於天氣原因難以前進，我們的目標是他們的裝甲車、彈藥庫和士兵。」