王毅會見今屆聯合國大會主席克勒希

中國國務委員兼外長王毅9月24日在紐約出席聯大期間會見第77屆聯合國大會主席克勒希（Csaba Kőrösi）。



新華社25日引述王毅說，聯合國是維護多邊主義的核心機制和最重要平台，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，始終倡導踐行真正的多邊主義。中方堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，堅定支持維護聯合國在國際事務中的核心地位，堅定支持聯大為應對全球挑戰發揮重要作用，堅定支持聯大主席的工作。

王毅表示，當今世界並不太平。習近平主席提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為彌補和平赤字、破解安全困境提供中國方案；提出全球發展倡議，為聚焦發展議題、加快實現聯合國2030年可持續發展議程貢獻中國力量，得到國際社會積極響應支持。中方願同聯合國加強對接，動員更多資源，形成更大合力。

克勒希表示，中國是多邊主義的倡導者和聯合國重要合作夥伴，在聯大事務中發揮關鍵作用。感謝中方為聯大主席履職提供的一貫支持，將繼續同中方加強協作，共同應對全球挑戰。習近平主席提出的這些重要倡議為形成更多共識、有效應對當前挑戰提供了願景和解決方案。期待就應對氣變、水資源保護等同中方加強協調，落實好可持續發展議程。

王毅表示，可持續發展是人類共同的事業。幾天前，中方主持召開「全球發展倡議之友小組」部長級會議，中方宣佈再採取七大行動，落實全球發展倡議，中方還向聯合國贈送了全球可持續發展數據產品，願就綠色發展、全球水資源保護同聯大主席辦公室保持溝通，支持《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功。