安倍國葬邀請函引混亂：信函有修改痕跡　受邀者感困惑

撰文：聯合早報
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日本前首相安倍晉三的國葬將在星期二（9月27日）舉行，邀請函引發混亂，一些收到邀請函者感到困惑。

共同社報道，國葬邀請函上即可看到混亂跡象，回復截止日期有修改痕跡，遠離政壇10年以上的人也成為邀請對象，引來對政府邀請標準的質疑。

岸田文雄政府預計約多達6000人將出席安倍晉三國葬儀式。邀請函發送對象包括前任或現任國會議員近2000人、地方政府相關人士約300人、前任或現任三權之長約30人。日本也向外國領導人和各界代表發送了邀請函。

安倍晉三：日本前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良遇刺身亡。圖為當日，東京民眾透過街頭的電視，觀看與安倍晉三遇刺有關的新聞報道。（Getty）

曾任日本眾議員的精神科醫生水島廣子說，她在9月10日前後收到邀請函。

水島廣子說：「我的議員任期在2005年結束，所以我感到很吃驚。（邀請函）是以郵政速達寄到，到底花了多少納稅人的錢？」反對為安倍晉三舉行國葬的水島廣子已回絕邀請。

9月21日，日本一男子自焚反對政府為安倍晉三舉行國葬。（AP）

導演宮本亞門在推特上發了邀請函的照片並貼文問道：「為什麼寄給我？搞錯了吧。我又不是政治人物，甚至沒邀請我去賞櫻會。我當然是不會去的。」

曾任參議員的記者有田芳生也在推特上發貼，照片中是一張在「缺席」上畫了圈的邀請函。

田芳生也說：「我在國會多次就綁架問題提問。預算委員會會議結束時，安倍告訴我，『有不能說的事情』。」田芳生也還在貼文中談到與安倍晉三的過往，並寫道：「想就統一教會聽聽他的真心話。對於國葬我是反對的。」

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安倍晉三的國葬定9月27日在東京北之丸公園的日本武道館舉行，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和違新加坡總理李顯龍等國家領袖將出席。

安倍晉三7月8日在奈良街頭發表助選演說時遭41歲男子山上徹也槍擊身亡。山上徹也被捕後供述憎恨統一教強迫他的母親捐了1億日圓（約545萬港元），導致他的家庭破產。他看到安倍晉三向統一教致賀詞的視頻，認為安倍晉三與統一教有密切關系，因而動了殺機。

日本內閣官房長官松野博一日前公布，安倍晉三國葬的花費總計16.6億日圓（約9050萬港元），將由國家支付。

《朝日新聞》9月12日公布的一項民調結果顯示，反對為安倍晉三舉行國葬的人數從8月份的50%上升至56%。

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