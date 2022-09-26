俄羅斯動員︱25歲男子疑闖徵兵辦公室開槍　指揮官中彈生死未卜

俄羅斯頒布動員令，下令徵召30萬人入伍後，多地出現反徵兵示威。據外媒報道，一名槍手9月26日在伊爾庫茨克州（Irkutsk）一個徵兵辦公室內開槍，他之後被捕。事件期間有一名指揮官中槍。



據《鏡報》指，該名開槍者疑是名為濟寧（Ruslan Zinin）的25歲男子，他在開槍前曾高叫「無人會去戰鬥」、「我們現在都要回家了」。中彈指揮官為葉利謝耶夫（Aleksandr Eliseyev），報道指他情況嚴重，正接受深切治療。

網上流傳的片段顯示，槍手開出至少一槍，他開槍後，現場多人逃跑及有人尖叫。

▼慎入：網上流傳的事發片段，內有開槍場面▼

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

俄羅斯獨立新聞網站Astra指，據濟寧的母親Marina Zinina表示，濟寧本人沒有收到徵兵傳票，但他的好朋友收到，濟寧對此非常沮喪，因政府承諾只招募有軍事經驗的預備役人員，但他的好友沒有軍事經驗也收到徵兵文件。

被捕示威者逾二千人

自俄羅斯總統普京宣布徵兵30萬人後，當地的反動員示威一直持續，人權組織OVD-Info稱，連日來的被捕人數升至超過2,000人。

多個徵兵辦公室遭縱火

《莫斯科時報》（Moscow Times）引述當地俄媒統計，在動員令頒布後，全國至少有17個徵兵辦公室遭縱火。