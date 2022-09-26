俄羅斯為何陷入被動 烏克蘭戰爭對中國「武統」台灣有兩大啟示

因為前線作戰不利，俄羅斯正越來越被動，俄羅斯最重要的兩個「朋友」——中國和印度，在上合峰會期間都直言不諱為戰場局勢感到「疑慮和擔憂」，在烏克蘭持續反攻壓力下，俄羅斯不僅進行了二戰後首次戰爭動員，還不斷對烏克蘭與西方發出核戰威脅。

設想一下，如果俄羅斯能做好戰前準備，在一開始就把最近兩個月動員的「13.7萬+30萬」軍隊押上，現在還會這樣被動嗎？大概率應該不會。

如果一開始就把這幾十萬軍隊砸下去，情報工作再稍好一些，可能基輔早就被拿下了。這樣一來，俄方就完全掌握了主動：進，可以通過控制基輔代理人政府號令全烏，向烏克蘭西部進攻，將烏克蘭徹底去軍事化；退，可以以撤兵為籌碼，逼烏克蘭把非軍事化與不得反俄寫進憲法，要挾西方撤除對俄羅斯的經濟與金融制裁。

2022年9月16日，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平在烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand）舉行的上合峰會參加會議並交談。普京稱理解中國的「疑慮和擔憂」。（AP）

或者換一個設想，俄羅斯還是用原來的兵力，不進行戰爭動員，只要它一開始別把攤子鋪那麼大，就集中兵力在鞏固對頓巴斯佔領的基礎上向其它區域擴大慢慢蠶食（類似於當年日本侵略中國採取的「蠶食政策」），俄軍的弱點也不至於完全暴露，西方也不會一窩蜂的大規模軍事援助。

那麼在這種情況下，因為烏克蘭戰略縱深不夠，無法像中國當年那樣打持久戰，同時又因為雙方實力不對等，烏軍在東線戰場就會面臨極大壓力，很可能會面臨節節敗退的結局。最終，俄羅斯可能會付出一定犧牲，戰爭時間也會拉得比較長一點，但是戰爭結果不難預測。

烏克蘭哈爾科夫，消防員在俄羅斯轟炸後的倉庫裏滅火。（AP）

但是很遺憾，歷史沒有假如，俄羅斯太莽撞自大了，俄參謀總部制定了一條和蠶食政策完全相反的作戰戰略，他們一開始把攤子鋪得很大很大，定了個非常高的戰略目標，想通過南北兩路鉗形開進，配合東部攻勢，一舉佔領基輔，拿下整個烏東，一下子激起了整個歐洲社會，對沙皇俄國及紅色蘇聯根植於心了幾百年的安全恐懼。

但另一方面，俄軍投入的軍事資源數量又完全支撐不起這樣的戰爭目標，再加上軍事科技能力太差，情報工作漏洞百出，對西方介入判斷失誤，在西方的軍事介入下，一下子就陷入了被動，最後沒有辦法，只能撤回南北兩路大軍，改全面進攻為針對頓巴斯地區重點進攻。

只是這樣一來，烏軍的士氣就起來了，俄軍的士氣就下去了，歐美看到俄軍表現這麼菜，在支援起烏克蘭來也更放肆大膽了，所以接下來的哈爾科夫戰敗對俄軍來說就不奇怪了。

這一敗下來，俄軍的士氣就更加低落，沮喪情緒開始蔓延，反過來烏軍的士氣就進一步更高漲，歐美這幫賭徒也打算在此投下更多籌碼。俄羅斯沒有辦法，只能不斷增兵，這就陷入了危險的「添油戰術」。

一名軍人在戰爭廢墟中艱難行走。（AP）

有個寓言故事，講的是有一個人犯法被懲罰，法官給他以下幾個選擇：一、吃五斤大蒜；二、挨五十下鞭打；三、罰款五十兩白銀。三選其一即可免罪。誰知犯人想都沒想先選了吃大蒜，吃到一半實在吃不下了，只能放棄；轉而選擇接受鞭打，結果打到一半，又覺得自己挨完打估計性命不保，又只好放棄。最後發現已經別無選擇，只能接受罰款。這下每種處罰都試了一遍。

這個寓言故事對俄羅斯來說特別貼切，特別形象。俄軍這次在戰場上犯了很多錯誤，各種戰術上的錯誤讓人大跌眼鏡，但是其最致命的錯誤是戰略性的，戰略錯了，戰術上再努力，也很難成功，更何況俄軍在戰術上，在軍事技術上也不怎麼樣。

好在現在俄羅斯已經認識到了問題，開始做出改變。最近幾個月來，俄羅斯一直在收縮戰爭目標，普京對戰爭的訴求，已經從原來的「全面進攻」，收縮為針對烏東部、南部地區進行「重點進攻」，最近又進一步收縮為圍繞頓巴斯已佔領地區進行防禦作戰。

俄羅斯一邊做戰爭動員擴充軍隊，一邊通過策動公投，變更烏克蘭東部和南部四州的主權歸屬，把這片原屬烏克蘭的土地強行吞併變為俄羅斯領土，目的就是在擴張領土的同時，將核武器「合法」部署在這些地方，再以「自衛防禦」為由重塑戰爭合法性，打開核武按鈕，嚇阻烏軍進攻。只是他們能不能成功，還得看戰爭實踐檢驗。

俄羅斯總統普京（左）與防長紹伊古（右）在莫斯科市郊出席活動。（AP）

那麼這件事對中國有什麼啟示呢？

戰略、戰術、戰爭科技等等方面的啟示都有，但最重要的啟示其實就兩條：第一條，殺雞要用牛刀，絕對不能用小刀殺雞，殺自己一身血，雞還在活蹦亂跳，要先霹靂手段，然後才菩薩心腸，如果把這個順序搞顛倒了，麻煩就大了。

第二條，一定要客觀認識、準確評估各方實力，做到「知己知彼」，千萬不能因為對方弱小就小覷對手，寧可把困難估計得高一點，困難一點，也不能盲目樂觀，尤其要當心被那些「政治正確」的催眠式宣傳或不準確情報誤導。

這兩條教訓，以後在萬不得已必須採取非和平方式解決台灣問題的時候，對中國具有非常重要的啟示意義。