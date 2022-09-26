普京動員︱傳俄羅斯將封關禁兵役適齡男性出境　克宮否認：無決定

有俄羅斯傳媒引述政府消息人士指，莫斯科政府可能最快在今周「封關」，禁止正在服役年齡的男性出境，或會在9月28日推行。克里姆林宮26日作出否認，發言人指「我對此一無所知，目前沒有任何決定。」



據《莫斯科時報》，俄羅斯獨立媒體Meduza與Khodorkovsky Live均報道稱9月28日是最有可能推行有關安排的日子，符合動員條件的俄羅斯男子會遭列入禁止名單。

Meduza引述不具名的克里姆林宮消息人士稱，政府可能會引入所謂的「出境簽證」制度，正在服役年齡的男子若要離國，需先取得徵兵辦公室的授權。

Khodorkovsky Live也引述匿名消息人士指，國會議員可能會推動立法，禁止某種預備役公民離開俄羅斯。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）26日回應稱，對此一無所知，強調目前沒有任何決定。

克里姆林宮又承認在軍事動員期間出現一些「錯誤」情況，佩斯科夫指「確實存在違反（動員）法令的事，在一些地方，州長正積極努力糾正。」他又指不遵守法令的情況正在減少。

自俄羅斯總統普京宣布徵兵30萬人後，當地的反動員示威一直持續，人權組織OVD-Info稱，連日來的被捕人數升至超過2,000人。