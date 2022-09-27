安倍晉三國葬今舉行　自衛隊將鳴炮19響敬弔

日本前首相安倍晉三的國葬9月27日下午2時（香港時間下午1時）在東京的日本武道館展開。



根據內閣府公布的行程與日媒報道，安倍國葬舉行所需時間約3小時。他的遺骨到達會場後，葬禮副委員長（即內閣官房長官松野博一）致開幕辭。

安倍國葬流程

●遺骨抵會場

●松野博一致辭

●奏國歌

●默哀

●播放生前映像

●致追悼詞

●勅使及皇后宮使致哀

●上皇使、上皇后宮使致哀

●皇族各殿下獻花

●首相、眾議院議長、參議院議長、外國政要等獻花

●遺骨送別、出席者繼續獻花

松野博一致辭後，現場會奏國歌、默哀片刻，並播放安倍生平的影片。葬禮委員長（即日本現任首相岸田文雄）、眾議院議長細田博之、參議院議長尾辻秀久、最高裁判所長官戶倉三郎及友人代表菅義偉之後輪流致追悼詞。

岸田文雄、細田博之、戶倉三郎和菅義偉致追悼詞後，輪到勅使及皇后宮使，以及上皇使、上皇后宮使致哀，皇族各殿下獻花，接下來是岸田、主祭人、遺屬、細田博之、戶倉三郎、菅義偉、外國政要等人獻花。

日本政府原本設想約6,000人出席，但在現在估計約4,300人出席，包括約700名外國政要，以及日本自衛隊1,390名成員。

根據朝日新聞，載着安倍骨灰的車子從安倍的家出發時，將有約20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。

載着安倍骨灰的車子抵武道館時，自衛隊員也將鳴炮19響敬弔。