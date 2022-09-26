自焚、抗議、統一教醜聞：安倍國葬，注定得不償失？

7女 月遇刺日本首相安，倍晉三，將於周二（27日）舉行國葬儀式，但隨着時間過去，日本國內反對為安倍舉行國葬的聲音越大，不單有人聯署、上街反對，上周甚至發生示威者在首相官邸附近自焚事件，加上「撞期」最近英女王的國葬，不少頂尖外國領袖都未有選擇「跑兩邊」，連日本國民也自嘲安倍國葬似乎更「勞師動眾」。再者，身陷統一教醜聞自民黨，執意以極高規格送別安倍又是否得不償失？



安倍國葬邀請全球多國政要到訪出席，保安開支龐大，總開支預料達16.5億日圓。（AP）

安倍晉三7月8日奈良為自民黨進行街頭演說期間遇刺身亡，至今已超過兩個月，有關為其國葬的爭議越大。國內近日出現連場示威，數以千計反對者上街抗議，聯署反對國葬。當日國內對安倍的同情情緒褪卻，公眾開始抱怨日本政府浪費巨額公帑，連現任首相岸田文雄的支持率也遭殃，創下他自去年秋季成為自民黨黨總裁以來最低的支持率。

其中一個主要反對原因是，國葬成本比原先公布的節節上升，日本政府最新估算國葬須花費16.5億日圓（約9,000萬港元），比最初公布的金額超出六倍以上。隨着國葬日期臨近，警視廳公布東京於9月26至28日間將實施大規模交通管制，有傳媒指這一連三日的交通限制「將造成日本多達一千億日圓的經濟損失」，因此開始盛傳「女王國葬只花兩小時、安倍國葬持續五小時」等爭議。

日本媒體與民間輿論，都把女王國葬與安倍國葬直接相比：

弔唁外交：勉強為國葬「增值」

為了平息民憤，岸田政府給出「一石二鳥」的說辭，表示趁國葬機會展開「弔唁外交」，將會在三天內馬拉松式與30位海外政要會談。

日本外務省宣布，截至21日前，有116個國家或地區和國際組織表示派遣人士弔唁，101個將派駐日本大使和國際組織駐日代表參與。總人數估計多達700人，而現任領袖級人物則有35人。在國際層面，安倍作為親西方、反華的代表政治人物，更是「美國最堅定盟友」，受到西方主導國際政壇高度評價。可是在過去兩個月來準備國莽期間，卻碰上英女王伊利沙伯二世逝世。

英女王的國葬儀式更碰巧早安倍一週舉行，英女王雖是一位虛位元首，但在位70年來備受英國國民與國際社會尊祟，享有世上鮮有的高規格國葬儀式，不僅未有引來國民不滿，全球眾多在位政治領袖及王室成員都親身赴英出席，賓客多達2000人，百萬民眾在倫敦夾道送別。

安倍國葬：日本東京巿內開始為盛大的國葬儀式準備，封銷建築物及街道。（AP）

美國最堅定盟友？ G7首腦全缺席

在兩國國葬10天內先後舉行的情況下，很多領袖都沒法「奔走兩邊」，出席安倍國葬的外國首腦為數不多，大多是派代表出席。美國總統拜登（Joe Biden）將不會親自出席，由副總統賀錦麗（Kamala Harris）率領20人弔唁團赴會；其他出席的首腦級人物包括印度總理莫迪（Narendra Modi）、新加坡總理李顯龍及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。原本應邀出席的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）因留守國內指揮颶風災情，也臨時取消行程，以致G7現任首腦「全部缺席」。

安倍國葬：9月26日，賀錦麗率領的美國弔唁團已抵達日本，與日本首相岸田文雄會面。（AP）

就算是政治上跟英國及日本都有齟齬的中共，中方先派出國家副主席王歧山出席英女王國葬，後派出全國政協副主席萬鋼出席安倍國葬，也被外界直指「級別差太遠」。

至於日皇德仁，由於按神道教傳統，喪禮被視為不潔的場合，因此日本天皇除了父母的喪禮外，通常不會參加他人葬禮。但德仁伉儷亦有到倫敦出席英女王國葬，但礙於禮數，將不出席安倍國葬。

跟英女王國葬僅相距一週舉行的安倍國葬，無可避免顯得暗淡失色。連日本民眾也忍不住酸溜溜的把兩個國葬比較，「女王國葬」、「國葬中止」、「國葬反對」等，自上周開始成為日本Twitter的熱門話題及熱搜內容。

與統一教撇不清的關係

除了花費大量公帑的問題，日本人反對國葬原因，也離不開安倍自身跟統一教的關係。

民眾有部分人對於疑犯山上徹也的同情與日俱增，認為之所以這種「反社會」的暴力悲劇，本身也怪日本政治、自民黨內疑與這類異教團體「私相授受」。

甚至在本月8日，自民黨公布了調查結果，承認該黨379名國會議員之中，有一近半(179人)與原統一教（全稱世界和平統一家庭聯合會）有關聯。其中，包括安倍晉三親弟、現任首相輔佐官岸信夫在內的17人，曾在選舉中「接受志願者支持」；另有97人向原統一教「發過賀電或簡訊」；而議員本人「出席過會議並致辭」高達96人。更甚的是，不少人還與統一教牽涉到金錢往來：49人表示有向原統一教會和相關團體支付會費，29人通過捐款或派對獲取收入。

日本雜誌７月曾披露 ，安倍曾在統一教有關活動上發表寄語。（網上圖片）

雖然黨內自發調查是為以正視聽，惟調查結果對自民黨而言可謂「當眾打臉」，自民黨幹事長茂木敏充表示，將要求議員切斷與教團聯絡，否則將督促其退黨。更諷刺的是，同情刺殺安倍的疑犯山上徹也的日本民眾也不少，山上在9月10日的生日居然在獄中收到大量民眾寄贈的日用品、衣物、食品及現金，總值超過百萬日圓。

誰要求的國葬？

回顧日本歷史，國葬可謂極高榮譽，自日本於1945年戰後廢除了《國葬令》。日本戰後只舉行過一次國葬，就是1967年去世的前首相吉田茂。的確安倍作為日本近代鮮有的重要政治人物，支持國葬聲音的主要是右派人士；反對安倍享有國葬榮譽的日本民眾，除了上述公帑問題及統一教因素外，還不乏素來不滿安倍政治主張的左派人士，包括反對安倍推動修改和平憲法、反對日本擴軍、反戰人士，乃至不滿政府處理福島核災遺禍不力的災民及反核能分子。

安倍國葬：1967年10月31日舉行的已故日本首相吉田茂的葬禮，是日本戰後唯一的國葬儀式，當時亦有過反對聲音。（AP）

日本放送協會（NHK） 7月時的民調顯示，對於國葬抱持正面評價的人約49%，但共同社最新民調顯示，贊成為安倍舉行國葬的日本民眾僅剩38.5%，反對者卻達60.8%。由此可見，安倍毫無疑問日本近代最具影響、在任時間最長的日本首相，他是否「值得」國葬，在日本國內也是可圈可點。

更令人尷尬的是，膝下無兒的安倍，遺孀安倍昭惠一開始已表明不欲為安倍舉行國葬，而是希望以私人葬禮儀式送別丈夫，把他的遺體經火化後，骨灰送返位於山口縣的家族墓園安葬。但首相岸田文雄於7月14日就火速確定要舉行國葬儀式，當時日本舉國仍在震撼之中，自民黨內部保守派意願及當時民意對安倍遇刺廣泛的同情。

如今，社意卻逆轉了，安倍尚未能正式入土為安，有關其國葬爭議未了，夫人安倍昭惠未見再公開露面，據指除了接待賓客，其餘時間都關在家中喝悶酒。執意舉行國葬的自民黨，未能解除自身的統一教醜聞危機，似乎是令逝者安倍更難堪了？