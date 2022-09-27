俄羅斯校園槍擊案增至最少17死　普京：不人道恐怖襲擊

俄羅斯中部伊熱夫斯克（Izhevsk）一間學校9月26日發生校園槍擊案，死亡人數迄今增到至少17人，當中包括11名兒童，另有包括22名兒童在內24人受傷。



+ 2

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者表示，總統普京（Vladimir Putin）譴責這宗不人道的恐怖襲擊，對死者表示深切哀悼，也希望那些因事件受傷的人能康復。

佩斯科夫稱：「從伊熱夫斯克傳來悲慘消息。綜合考慮，一個新法西斯組織或團體中的分子對一所學校實施了襲擊。」

根據俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigation Committee）公布，槍手是涉事校園的畢業生、34歲的卡贊采夫（Artyom Kazantsev），他戴上黑色頭套，以及一件有納粹圖字的黑色汗衫行兇，作案後於校內自殺身亡。

委員會新聞處稱：「俄調查委員會調查人員確定襲擊伊熱夫斯克中學的人的身份。這是阿爾喬姆・卡贊采夫，1988年出生，伊熱夫斯克人，畢業於這所學校……正研究襲擊者的個性、其觀點和周圍的人。目前正核查其是否信奉新法西斯觀點和納粹思想。」

偵查委員會補充道，目前正對槍手的居所展開搜查。

校園浴血 家長哭嚎

出事的學校是位於俄羅斯東部伊熱夫斯克的88號學校（School No. 88）。從Twitter上流傳的影片可見，校外有大批民眾聚集，當中可能包括前來等候最新消息的學生家長，現場不時傳出哀傷的哭喊聲。

片中可見，有傷者被運出來，有人是躺在擔架床，亦有成年的傷者能自行步出，他的襯衣上包括前胸及後背位置都有鮮血。他步出學校時步履亦見蹣跚。

俄羅斯內政部設於烏德穆爾特共和國（Udmurt Republic）的分部證實事件，並指槍手殺害學校保安員後自殺。烏德穆爾特共和國宣布為死者哀悼。

烏德穆爾特共和國首長Aleksandr Brechalov稱，執法人員及緊急救援人員已奉命到場。

部份死者身份公開

英國小報《每日星報》稱，槍手身穿黑衣，在課堂進行途中闖入課室開槍。報道披露部份死難者身份，他們分別是12歲的Enews、7歲的Alina、7歲的Karim B、10歲的Matvey U以及16歲的Daniil I。他們看來都是該校學生。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京為伊熱夫斯克校園槍擊案的死者哀悼。

俄羅斯以往亦曾發生校園槍擊案，2021年5月，一名少年槍手在韃靼共和國首府喀山（Kazan）殺死7名兒童和2名成人。2022年4月，一名武裝男子在烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）中部地區的一所幼兒園殺死了兩名兒童和一名教師，然後自殺。

發生槍擊案的88號學校所在地：

俄羅斯塔斯社稱，案發後校內師生都已被疏散。

伊熱夫斯克位於烏德穆爾特共和國，是一個人口64萬的城市。它位於烏拉山脈以西，距離莫斯科以東約960公里。

出事的學校位於伊熱夫斯克市中心，接近該市行政大樓。這間學校有80名教師、1000名學生。

↓以下是部份在Twitter上流傳，疑似是案發現場學校外的圖片：

+ 2

↓網上流傳疑似出事學校的照片及影片：

▼有網民稱，案中死亡人數已增至10人：

⚡️Число пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до 10 человек.



Путин! Ты хоть понимаешь что ты натворил?!!! pic.twitter.com/5MIepAB7TM — ❗️ Война до победы и.❗️ (@55privet555) September 26, 2022

▼從片中可見，一名男子襯衣的胸部及背部都有血：

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk - 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

▼烏德穆爾特共和國首長Aleksandr Brechalov表示，槍手已自殺。此外網上流傳槍手遺體的照片。

18+. Фото стрелка из ижевской школы публикует BAZA pic.twitter.com/vHzqbqAeAA — Vero_Nika 🇷🇺 Z V (@Vero_Nika282) September 26, 2022

Several reported dead, including children in #Izhevsk school shooting. Ambulance, police are at the scene.



As per reports Gunman reportedly shot himself.#Russia pic.twitter.com/7kRQWx7HLV — Rahul Upadhyay (@rajrahulnews) September 26, 2022

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

俄羅斯境內9月26日槍聲連連。不久之前據外媒報道，一名槍手26日在伊爾庫茨克州（Irkutsk）一個徵兵辦公室內開槍，他之後被捕。事件期間有一名指揮官中槍。

兩宗槍擊案發生時間相當接近，但暫時未知它們是否有關。

據《鏡報》指，該名開槍者疑是名為濟寧（Ruslan Zinin）的25歲男子，他在開槍前曾高叫「無人會去戰鬥」、「我們現在都要回家了」。中彈指揮官為葉利謝耶夫（Aleksandr Eliseyev），報道指他情況嚴重，正接受深切治療。

網上流傳的片段顯示，槍手開出至少一槍，他開槍後，現場多人逃跑及有人尖叫。

▼慎入：網上流傳的事發片段，內有開槍場面▼

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

俄羅斯獨立新聞網站Astra指，據濟寧的母親Marina Zinina表示，濟寧本人沒有收到徵兵傳票，但他的好朋友收到，濟寧對此非常沮喪，因政府承諾只招募有軍事經驗的預備役人員，但他的好友沒有軍事經驗也收到徵兵文件。

被捕示威者逾二千人

自俄羅斯總統普京宣布徵兵30萬人後，當地的反動員示威一直持續，人權組織OVD-Info稱，連日來的被捕人數升至超過2,000人。

多個徵兵辦公室遭縱火

《莫斯科時報》（Moscow Times）引述當地俄媒統計，在動員令頒布後，全國至少有17個徵兵辦公室遭縱火。