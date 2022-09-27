俄羅斯動員令引發逃亡潮　車潮湧入免簽證國家格魯吉亞

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）9月21日宣布局部動員徵召30萬名預備役軍人，升級對烏克蘭的戰事，引發國內不滿情緒，更觸發最新一波逃亡潮。



自2月俄烏戰事開始以來，已經看到不少適齡服役男子湧入高加索（Caucasus）國家——乘汽車逃亡到該處的人，排成一列綿延約20公里的隊伍，有人則騎單車，甚至還有一些人步行數公里到達邊境口岸。

法媒報道，一名23歲年輕人尼基塔（Nikita）站在卡茲別吉（Kazbegi）邊境口岸格魯吉亞（Georgia）一側的位置稱，「我別無選擇，只能逃離俄羅斯。」「我到底為什麼要參加那場瘋狂的戰爭？」

這張由Maxar Technologies於2022年9月26日提供的衛星圖像顯示，9月25日俄羅斯總統普京宣布局部動員後，俄羅斯與格魯吉亞邊境附近出現交通堵塞情況，反映觸發最新一波逃亡至格魯吉亞的浪潮。（AP）

32歲的生產經理蘇達科夫（Alexander Sudakov）在普京治下生活了20年，直言對他來說，動員是最後一根稻草。「烏克蘭人是我們的兄弟，我不明白，我怎麼能去那裏殺他們，或者被殺。」

蘇達科夫說，格魯吉亞是他們逃離俄羅斯的首選國家，因為俄羅斯人可以在沒有簽證的情況下入境，並停留長達1年。

芬蘭26日表示，在俄羅斯宣布軍事動員後，週末有近1.7萬名俄羅斯人越過邊境進入芬蘭，比一週前增加了80%。

芬蘭政府對此事持謹慎態度。該國23日表示，將在未來幾天禁止所有俄羅斯人持旅遊簽證入境，但出於人道主義原因，仍有例外情況。