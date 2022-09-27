斯諾登獲授俄羅斯國籍　美國防部：他應回國受審

撰文：成依華
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲亭）9月27日授予美國前特工斯諾登（Edward Snowden）俄羅斯國籍，美國國防部同日回應稱，斯諾登應回國受審。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，斯諾登應該返回美國面對審訊。他又指美方未有留意到斯諾登的美國公民身份有所改變，強調斯諾登獲俄國籍的轉變，就是可能會被徵召參加對烏克蘭戰爭。

現年39歲的斯諾登，是美國中央情報局（CIA）前職員及美國國家安全局（NSA）前承包商僱員。

2013年6月，他向美國《華盛頓郵報》和英國《衛報》提供一系列有關美英特工部門進行互聯網監視計劃的機密材料，披露了「稜鏡門」事件。此後，他先是乘飛機抵達香港，然後飛往莫斯科，在謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）過境區停留一段時間。

烏克蘭局勢：俄軍在烏克蘭控制的盧甘斯克於23日舉行公投，要求選民決定是否讓該區成為俄羅斯的一部份。圖為2022年9月22日，一部軍車駛在盧甘斯克街道上，它的上方有一片大型廣告牌，寫有「與俄羅斯永遠在一起，9月27日」的字樣。除了盧甘斯克，頓涅茨克、赫爾松及扎波羅熱都舉行入俄公投。（ AP）

斯諾登揭露美國政府透過電話及互聯網，進行大規模監控的「稜鏡計劃」。他2013年經香港到莫斯科，逃避美國的起訴。他之後獲俄羅斯給予難民的身份，並獲延長居留期限。

斯諾登向多國申請庇護被拒絕後，俄羅斯給予他1年期的臨時庇護，條件是他停止針對美國的活動。斯諾登後來獲得俄羅斯的長期居留許可。2020年10月，俄羅斯給予斯諾登永久居留權。

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