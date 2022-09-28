北溪天然氣管道泄漏　為何要這時候破壞管道　是俄羅斯所為嗎？

由俄羅斯輸送德國的天然氣管道，北溪1號及2號管道在9月27日先後受損，大量天然氣泄漏。目前未知道事件因什麼而起，烏克蘭指責這是俄羅斯的破壞行動——雖然這有可能，但目前讓人難以置信。



這次的爆炸發生在波羅的海，丹麥博恩霍爾姆約12英里附近的公海。由於北溪1號及2號管道發生泄漏的位置相隔一段距離，外界傾向認為是人為的破壞造成。

然而目前尚不清楚要破壞如何造成。根據俄羅斯能源企業Gazprom的介紹，北溪1號管道由27至41毫米厚的鋼製外殼覆蓋，而外殼又被60至110毫米厚的混凝土層包圍，非常堅固耐用。要把管道炸出一個大洞，即目前的損毀程度，需要投放炸彈才能做到。

圖為9月27日，涉事波羅的海水域出現大量的氣體泄漏。（AP）

其中一次爆炸產生的震動達黎克特制震級2.3，丹麥專家表示這與二戰中的強大炸彈爆炸時引發的震動相同。

波羅的海的水域並沒有那麼深，大部分很少超過100米。潛艇躲在那裏發射魚雷很難不被發現，而目前初步報道也沒人提及過潛艇行動。且若要讓俄羅斯潛艇執行這破壞任務，讓其去大西洋切斷連接歐美的通訊電纜或許會更為實際。

還有一種推測，是一艘偽裝的商船在附近海域先投下了水雷，並在數天後才引爆。這樣的做法雖然可行，但需要僅慎佈署和行動，這會是未來的調查對象。

這事件與2019年影響波斯灣水的一系列爆炸事件有一些相似之處，這些事件經過精心策劃：其中一個案例，一顆水雷被安裝在一艘懸掛日本國旗的油輪上，在吃水線上方炸出一個洞。不過這些爆炸事件目的只為製造恐懼，不會造成嚴重破壞。

圖為9月26日，為於德國連接北溪2號管道的設施。北溪2號因俄烏戰爭開打而重未營運過。（AP）

同時必須注意的，是北溪管道的擁有者是俄羅斯，北溪1號的51%股權由Gazprom持有，2號則由其在瑞士的一間子公司持有。北溪管道被炸毀對俄羅斯也會造成嚴重損失。

如俄羅斯是這次北溪管道的幕後黑手，那會讓是一個令人不安的抗議手法，這可能會成為為擴大戰爭的借口。然而他們的徵兵行動才剛開始，這不會是發動新一輪軍事行動的好時機。因此莫斯科敢於通過攻擊波羅的海和其他地方的海底管道和電纜，以擴大軍事的想法仍然令人難以置信。