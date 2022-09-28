北溪天然氣管道泄漏疑人為破壞　德媒：CIA數週前曾警告會遇襲

德媒9月27日報道，從俄羅斯輸往德國的北溪天然氣管道（Nord Stream）發生泄漏事件前幾週，美國中央情報局（CIA）曾警告德國，波羅的海天然氣管道可能會遭到襲擊。



德國《明鏡周刊》（Spiegel）27日引述知情人士指，美國中情局今年夏季向德國警告指，有情報顯示，北溪1號（Nord Stream 1）和2號（Nord Stream 2）天然氣管道可能會遇襲。 德國政府發言人拒絕就報道置評。

北溪1號和北溪2號有最少3處受損，泄漏大量天然氣到波羅的海，原因未明。瑞典地震中心錄得附近海面有強烈爆炸，不少歐洲官員懷疑，輸氣系統受人為破壞。

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）向商界領袖表示，泄漏是針對基建的攻擊造成，柏林政府清知道這不是由自然原因或物料老化引致。

丹麥首相弗雷澤里克森（Metter Frederiksen）27日更直指，事件是「故意的行動」。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則形容事件是人為破壞。

北溪天然氣管道營運商27日表示，管道系統1天內有3條管線受損，形容情況是前所未有。