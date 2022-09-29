伊恩4級颶風登陸美佛州　網民發影片稱街頭有鯊魚游動

四級颶風伊恩（Hurricane Ian）9月28日登陸美國佛羅里達州（Florida）之際，社交媒體上流傳的影片顯示，有鯊魚在街頭、高速公路，甚至地鐵站內游動，但迄今未能證實片段真偽。



網民豪布道（Brad Habuda）在Twitter發布影片並附文稱，有條鯊魚出現在佛州邁爾斯堡（Fort Myers）附近。擁有超過6.3萬追隨者的風暴觀察人士麥卡錫（Colin McCarthy）其後轉載這條影片。

Kinda looks like a Tarpon 🤷🏼‍♂️ — Rick Kane (@PaintingSurfer) September 28, 2022

影片顯示，至少2條鯊魚在遭洪水淹沒的街道上游來游去。有人在推文下留言質疑，這看起來像是另一種大魚海鰱（又稱海菴），也有人拿這條影片與電影《風飛鯊》（Sharknado）比較。

美媒Washington Examiner稱，伊恩似乎把一個持續多年的騙局，即鯊魚在居民區出現帶到現實。

報道稱，這段最新的影片已在網上引起轟動，網民或相信影片多過懷疑影片的說法。

這間傳媒指，在2020年颶風勞拉（Laura）和2017年颶風哈維（Harvey）期間，這類騙局已在民間流傳。

▼網民發圖稱高速公路和地鐵站有鯊魚游動▼

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網民蘭德爾（Lord Randal）和辛格（Adam Singer）在Twitter發布同一張相片。根據2人說法，奧蘭多（Orlando）和坦帕（Tampa）之間的高速公路也出現一條鯊魚。

除遭洪水淹沒的街道和高速公路外，也有人發圖片稱坦帕地鐵站內有鯊魚。但這2張相片已在網上流傳多年。