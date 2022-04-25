動物冷知識｜原來「摸這裏」可催眠鯊魚　被袋鼠狂毆時要這樣求饒

如何科學地挑戰人生極限？今天狂丸推薦一本讓人大開眼界的書：《挑戰人生極限的100件事情》。它將告訴你如何用舌頭碰到鼻尖、如何活捉巨型烏賊、如何與鱷魚搏鬥……



你從來沒有機會去做的事，甚至是你覺得無論如何都不可能做到的事，都可以在這本書裏找到詳細的介紹和貼心的完成指南。各種超乎想像的壯舉、夢想、冒險等，讓人蠢蠢欲動，看完非常過癮。

袋鼠「打拳」有多強？人類如何能跑贏獵豹？點圖看看《挑戰人生極限的100件事情》的內容精華▼▼▼

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如何將鯊魚「催眠」 ？

將海洋中最兇猛的食肉動物之一——鯊魚催眠，實乃絕技。（文中內容均為專業操作，請勿模仿）首先，你得能夠接近鯊魚，還要保證不被當作美食吃掉。鯊魚是海洋中的頂級掠食者，但就是有人膽子大、愛挑戰，他們不僅能與鯊魚在水中安全同遊，還能將鯊魚催眠。如果你想嘗試這項絕活，與鯊魚來個親密接觸，那麼接下來的內容會幫上忙。

鯊魚生長於近海沿岸區域，活動範圍廣泛，但為個人安全起見，選擇催眠鯊魚的地點還是在海洋公園為好。鯊魚在飢餓狀況下會攻擊人類，所以要保證你遇到的這條不是「餓鯊」。此外，人在水中用力踢打和拍擊造成的水振動、水中有被刺傷的魚或誘餌以及傷口出血等均會刺激鯊魚。在進行這項活動時，這些情況都要盡力避免。同時，記住不要佩戴珠寶首飾，不着色彩明亮的衣服，或是其他能反射陽光的東西，這些可能會引起不必要的麻煩。在進行這項極具挑戰的任務之前，你最好先練好游泳，以便緊急狀態下逃跑。讓有經驗的鯊魚馴養員或鯊魚專家跟隨，也會讓你放輕鬆不少。

據有經驗的鯊魚專家講，「制服」鯊魚的軟肋在於——鼻子。我們可以藉鑑意大利女潛水教練克里斯蒂娜的做法。克里斯蒂娜被稱為「鯊語者」，她使用一種鮮為人知的「馴鯊術」，通過用手掌撫摸和摩擦鯊魚鼻子、嘴巴周圍數百個名叫「勞倫茲壺腹」的靈敏毛孔，使鯊魚陷入一種「催眠」的狀態。這些「毛孔」是鯊魚的感覺器官，能起到「電子接收器」的作用，使鯊魚通過身體周圍電磁場的細微變化，探測到獵物的位置。

然而，由於某種未被知曉的原因，用手摩擦鯊魚嘴巴和鼻子周圍的「毛孔」，能讓兇猛的鯊魚陷入一種動彈不得的「癱瘓狀態」，溫順得如同「入睡的嬰兒」一般。當克里斯蒂娜用手掌撫摸的方法將鯊魚「催眠」後，她甚至能用手托着鯊魚的鼻子，將鯊魚頭朝下、尾朝上地垂直倒立起來。當鯊魚在克里斯蒂娜的手掌中一動不動時，在旁觀者眼中，就好像牠已在克里斯蒂娜的安撫下睡着了一般，這種「睡眠狀態」會持續15分鐘左右。記住，一定要小心翼翼地靠近鯊魚，用手輕輕地觸摸牠的眼睛周圍的口吻部，讓牠平靜放鬆下來。這種「放鬆靜止法」讓鯊魚的身體變得癱軟，處於一種渾然不覺的狀態。鯊魚在這裏展現出的脆弱一面，也被一些科學家稱作「緊張性麻痺」或「假死」——一種由輕撫鯊魚鼻頭而造成的暫時麻痺狀態。這一效果可維持大約15分鐘，並且對鯊魚是無害的。雖然至今仍無法對鯊魚的這一麻痺反應做出科學合理的解釋，但海洋專家們相信這可能是鯊魚自身的一種防禦機制。

鯊魚催眠不只是一個「參與式」挑戰，牠還具有現實層面的意義。鯊魚處在海洋生態系統食物鏈的頂層，卻處在人類經濟利益鏈的底端，尤其近些年來數量銳減，全球動物權益保護者呼籲保護鯊魚。催眠鯊魚，可以使鯊魚專家更加方便地收集鯊魚數據而不會對鯊魚造成更多的痛苦與傷害，而如上，克里斯蒂娜每將一條鯊魚「催眠」後，也鼓勵遊客和潛水學員親手撫摸鯊魚的皮膚，讓他們更近地了解這些海洋「掠食者」的秘密世界。不過，儘管克里斯蒂娜和鯊魚打交道超過了15年，但她到水下「催眠」鯊魚時，仍會穿上一件防止被鯊魚咬傷的「鎖子甲保護服」。此外，還有必要佩戴鐵絲手套，防止被鯊魚咬住。所以，作為我們這樣想親近鯊魚的「小白」，做好防護準備是保證不被鯊魚吃掉的重要一步。

如何與獵豹賽跑

毫無疑問，四條腿跑得比兩條腿快。獵豹分佈於非洲和中東地區，算得上是最優雅的大型貓科動物了。即使是博爾特，想要在與獵豹進行的短跑比賽中獲勝，機會也相當渺茫。獵豹是陸地上奔跑速度最快的哺乳動物，在大多數比賽中只會讓你望塵莫及。那麼，你要做些什麼才能和牠來一場公平對決？

一隻成年獵豹的體重在36千克到64千克，身長為115至135厘米，體形結實而優雅。獵豹有一條長長的尾巴，在快速奔跑時能夠提供難以置信的轉向能力；還有一對伸縮自如的爪子，行動時作用像賽車輪胎。獵豹的最高速度可以達到每小時121千米，並且能在起跑後三秒鐘內加速至每小時97千米，比法拉利跑車還要快。相比之下，一名頂級短跑選手的速度只能達到每小時40千米。假設你的跑步速度比較快，那麼以下關鍵的兩點可以使你跑得更快：第一，你需要加快你的節奏，即每秒鐘跨出的步數；第二，你需要最大限度地提高每次雙腳觸地所產生的速度。

與其他訓練一樣，開跑前你需要一個徹底的熱身。請花些時間來鍛煉你的核心穩定肌群（腹部、髖部、骨盆和臀部），因為在調整跑勢時，這些肌肉起到十分關鍵的作用。跑步時要把頭抬高，就像頭頂上方有個人正在操控木偶般地將你拉向天空。衝刺時，你應該保持頭部不動，下巴略微下收，身體略微前傾，並始終保持平衡。同時，別忘了把你的胳膊擺起來，這樣你的肘部才能稍稍領先於你的軀幹平面，你的膝蓋也能恰到好處地抬起。當你的腳着地時，要把注意力集中在腳踝的背屈——也就是說，你的腳趾要向上蹺起並指向脛骨，這樣一來你的小腿肌肉才能得到拉伸，腳與地面之間的接觸才有可能產生最大衝擊力。腳後跟離地後要盡量抬高到幾乎碰到你的臀部，而不是向後伸展。

如果這些方法都不能令你更追近獵豹，那你也無須氣餒——在體育比賽中輸給一個不同的物種沒什麼可丟臉的。2007年，南非飛人布萊恩·哈巴納就與獵豹進行了一場「人獸大戰」，結果被獵豹遠遠甩在了身後。如果你真的想與不同的物種進行一場比賽，請選擇參加你相對有優勢的比賽。 2002年，湯姆·約翰遜在阿聯酋的沙漠上與一匹馬進行了一場賽程為80千米的賽跑，最終以10秒的優勢取勝。這次勝利很大程度上是因為那匹馬中途必須停下來吃吃喝喝，以至於耽誤了一個小時。

如何與袋鼠來一場自由搏擊

澳洲曾用一隻拳擊袋鼠的形像作為奧運會官方吉祥物。這很正常，畢竟袋鼠是澳洲最具標誌性的生物，牠的擬人拳擊姿態反映了澳洲人對體育賽事不屈不撓的精神。但話說回來，你真的想和袋鼠打一場嗎？雖然有人會誤把袋鼠拳擊當成一種「現代神話」，但事實上，袋鼠真的會打拳擊。雖然袋鼠無論雄雌都很「兇殘」，但進行拳擊的大多數還是雄袋鼠。幼崽之間的「打鬧嬉戲」在成年袋鼠眼裏可是很嚴肅的事情，袋鼠經常通過「打架」來建立社會等級、劃定地盤或打動雌性。不過，面對人類，袋鼠其實是不愛惹事的動物——上一例袋鼠襲擊人類致死的案件還是發生在1936年。

儘管如此，在野外偶爾撞上「狂躁」的袋鼠也不是不可能的。例如，2010年，慢跑者大衛·施特里格爾在堪培拉附近的安斯利山跑步時，就遭遇袋鼠從背後偷襲——他被一掌拍中後腦，力氣大得足以讓他暈過去。沒有人知道袋鼠攻擊的動機：可能是施特里格爾不經意間看向袋鼠的眼神不對，又或許是他侵入了袋鼠的地盤。那麼，如果你遭遇這種情況，如何才能全身而退？

首先，盡量不要激怒動物。動物會被你惹惱一般出於以下三個原因：第一，牠認為你威脅了牠的領地；第二，牠認為你是在覬覦其伴侶；第三，牠懷疑你是在爭奪其食物。其次，注意袋鼠發出的訊號：具有攻擊性的袋鼠會站起身，拱背，然後拉緊肌肉。 「拔草」也是經常用來恐嚇對手的策略。對付入侵地盤的侵略者，袋鼠會出其不意地抓住對方喉嚨，然後開始扭打。如果你發現以上任何跡象，那就得嘗試緩和氣氛。如果可能，請保持一定的距離，並在你和袋鼠之間設置障礙——即使是拿根大樹枝也是有用的。慢慢撤退，但不要試圖跑離袋鼠——當牠追上你（並且牠一定會的）時，你就肯定處於最易受攻擊的狀態。「投降」也可以避免爭鬥（即使這樣做會削弱你的自尊心）：避免眼神接觸，蹲下，並發出短暫的低吼來認輸。

要記住，如果真的要來一場打鬥，你通過格鬥擊敗袋鼠的概率並不大。在所有的袋鼠品種中，體格最大的是紅袋鼠，高2米，重90千克。雖然袋鼠用前爪就可以給你猛烈一擊，但牠們強勁的後腿才最危險。牠們會用尾巴來保持身子平衡，單腳踹向你的腹部，然後用鋒利的爪子直取你的內臟。如果遇到了這種情況，請盡可能保護好你的臉和重要器官。或許你可以試試將身體轉向一邊，這樣會使袋鼠的攻擊目標變小。當然，更好的做法是縮成球狀，並祈禱袋鼠由此感到無聊而轉身回家。

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