俄羅斯政府緊急採購碘片　擬4日內完成招標引發核戰聯想

俄羅斯總日1什統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）9月21日宣布局部動員，升級對烏克蘭的軍事行動，甚至指不排除用核武。俄媒27日報道，俄政府有意在4日內採購價值至少500萬盧布碘片。



俄媒《生意人報》（Kommersant）27日引述俄羅斯國家採購部網站顯示，當局正公開採購價值最少500萬盧布碘化鉀，招標程序為期4日。政府網站強調，每年都會為民眾購買碘化鉀。

烏克蘭媒體「the New Voice of Ukraine」報道，俄羅斯政府在2020年12月下旬和2021年3月上旬，也是以大致相同的數量招標採購碘化鉀。而與今次採購的唯一區別，是招標的迫切性。

碘化鉀是一種可用於預防輻射對甲狀腺造成傷害的藥物。碘是人體所需的一種礦物質，在製造甲狀腺素有重要作用。但人體吸收碘時無法分辨普通碘或放射性碘，當出現核輻射洩漏，輻射中的放射性碘被甲狀腺吸收就可能會造成傷害，導致甲狀腺癌。碘化鉀的作用，就是利用普通碘讓甲狀腺飽和，防止吸收放射性碘。

普京21日發表講話，除了談到俄羅斯啟動「局部動員」，將徵召預備役軍人入伍，又批評西方「核勒索」（nuclear blackmail），威脅對俄羅斯使用大規模殺傷力武器，稱俄羅斯將使用一切可用的手段。俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）亦稱，俄羅斯有權在必要時使用核武器。