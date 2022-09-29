北溪天然氣管道泄漏　歐盟北約稱人為破壞　克宮斥美國有嫌疑

北溪天然氣管道（Nord Stream）疑遭破壞引致泄漏事件，歐盟及北約均指是人為破壞，但未有指明是俄羅斯所為。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則把事件矛頭指向美國。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）說：「任何故意破壞歐洲能源基礎設施的行為都是完全不能接受，將會獲得強而有力的一致回應。」「所有跡象都表明，今次的泄漏事件涉及蓄意行為。」

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦指，北溪管道是遭到蓄意破壞。他與丹麥國防部長會面時，承諾會保護成員國重要基建，部分歐洲國家就直指是俄羅斯所為。

Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 28, 2022

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）9月28日表示，已要求聯合國安理會召開緊急會議，討論北溪天然氣管道疑遭破壞引致泄漏事件。

波利揚斯基28日在社交網站上寫道，「俄羅斯已要求聯合國安理會召開緊急會議，討論破壞北溪兩條管線的行為。我們預計將在明天舉行。」法國駐聯合國代表團其後向他證實，30日會舉行會議。

克里姆林宮週三發言人佩斯科夫28日表示，指控俄羅斯以某種方式支持破壞北溪天然氣管道的說法，是意料之中的愚蠢行為。

佩斯科夫又稱，兩條管道都充滿昂貴的天然氣，沒有興趣見到天然氣散失到空氣之中，而且對俄羅斯說也是一個大問題，主因此舉令俄羅斯失去了一條將天然氣輸往歐洲的管道。他指事件需要調查，受損管道的修復時間尚未清楚。

佩斯科夫又把矛頭指向美國，稱美國向歐洲供應的天然氣增加了許多倍，因此美國液化天然氣供應商的利益巨大，「他們非常、非常有興趣進一步獲得超級利潤」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）28日則表示，美國總統拜登（Joe Biden）有義務回答華府是否參與有關事件。