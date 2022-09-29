韓國女神朴敏英「緋聞男友」真身曝光　生意有問題牽連兩大影帝

韓國女星朴敏英28日韓媒爆出交往富豪男友姜宗賢，由於男方有詐欺前科，這幾年來涉及炒股、不當交易、無資本併購、連鎖空頭公司出資等行為，令外界相當擔心這段戀情。



緋聞甚至扯出案外案，姜宗賢名下的加密貨幣交易所「Bithumb」的大股東金在旭，是另一間公司「Vidente」的代表，他同時也是鄭雨盛、李政宰創立的經紀公司「Artist Company」的現任代表，兩位影帝鄭雨盛、李政宰受到牽連，經紀公司Artist Company緊急在29日發出聲明，大動作切割朴敏英男友，並強調投資資金早已回收。

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根據韓媒報導，姜宗賢名下的加密貨幣交易所「Bithumb」的大股東金在旭，是另一間公司「Vidente」的代表，他同時也是鄭雨盛、李政宰創立的經紀公司「Artist Company」的現任代表。據了解，Vidente在數年前面臨倒閉，李政宰、鄭雨盛、河正宇三人各自投資了10億、10億、5億韓元，消息被放到金融圈後，靠著3人的名氣成功拉抬了Vidente股價，3人也成功從中賺取價差「收割韭菜」，有許多一般股民蒙受損失。

李政宰、鄭雨盛與姜宗賢有關聯，良好的形象一夕崩塌，希望公司盡快出面說明；沈默了一天，Artist Company於29日下午對外攤開時間軸，金在旭確實於2016年到2018年任職Artist Company代表一位，在金先生的勸誘之下，李政宰、鄭雨盛才會出資投資「Vidente」，公司解釋，李政宰、鄭雨盛當時單純以為「Vidente」是在製造拍攝現場螢幕裝備的公司，完全不知曉Vidente炒股行為，「大約在2018年左右，已經將全額投資金回收，並與該公司再無任何瓜葛」。

金在旭後來在2018年7月27日收購Arkham studio（音譯，Arkham工作室），並把自己持有的Artist Company其中15%股份變賣，單方面通報李政宰、鄭雨盛要卸下代表之職，正式離開Artist Company，而後來Arkham studio改名變成「Bucket Studio」（與姜宗賢有牽連的公司），這期間都與李政宰、鄭雨盛無關。

Artist Company聲明中強調：「本公司或者旗下藝人也是通過新聞報道才得知，姜某（朴敏英男友）才是Bithumb與Bucket Studio的真實所有者，但目前為止從未聯絡或者接觸過，就連現在被討論的姜某也是一面之緣都沒有。」大動作切割與朴敏英男友姜宗賢的關係。

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