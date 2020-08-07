韓國最新大熱青木棕髮色！Lisa朴敏英都染過　顯白自帶溫柔感

2020髮型趨勢絕對少不女星都在染、社群媒體上超火紅的#青木棕髮色，不用漂又不挑膚色巨顯白，染完還會自帶溫柔感，女孩準備一起跟上…

炎熱天氣下暖色調顯得不夠清爽？推薦2020大勢髮色【青木棕】，帶著霧感的冷色木質調，染完會自帶溫柔感濾鏡，使韓妞相當著迷。青木棕在室內看是很低調的深棕色，但在戶外陽光照射下會帶有一種高級的亞麻綠，這不僅能平衡亞洲人膚色裡的黃，還能提亮膚色透明度，讓夏天擁有輕盈討喜的視覺印象。

韓國人氣女星Lisa、朴敏英都都嘗試過這樣討喜的#青木棕色調，讓這個髮色在韓國成為指定率超高的選擇。

看到這，是否很想要嘗試青木棕色了呢？以下幫大家蒐集好instagram、小紅書上美妝部落客分享的#青木棕髮色，喜歡記得存起來，改天找髮型師嘗試。▼▼

+ 7 + 6 + 5

【相關文章．按圖放大率先預覽】【脫髮】一梳頭就一地頭髮 11個掉髮原因：過多維他命A竟有關？▼▼

+ 20 + 19 + 18

延伸閱讀：

頭髮長更快、髮質也更好！任容萱透露都是從這個好習慣開始。

微磨損的輕盈灰色調、風燙、胎毛瀏海…三種2020年韓國最新流行的髮型趨勢大公開！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2020髮型趨勢】溫柔到骨子裡！韓妞都在迷的顯白髮色#青木棕，超生火示範請參考。】