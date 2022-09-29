尹錫悅重申擔憂《通脹削減法》　賀錦麗稱設法化解

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）9月29日訪韓時與韓國總統尹錫悅會面。尹錫悅表達韓方對美國《通脹削減法》的擔憂，因它會導致韓產電動汽車得不到補貼。她承諾會在法案執行的過程中制定消除韓方擔憂的方案。雙方會面85分鐘。



圖為2022年9月29日，美國副總統賀錦麗訪問板門店韓朝非軍事區期間，走在韓朝分界線旁邊。（AP）

總統辦公室副發言人李宰明出席記者會時介紹尹錫悅和賀錦麗的閉門會談內容時表示，尹錫悅就美國《通脹削減法》表達韓方擔憂，呼籲雙方基於韓美自貿協定精神為達成雙方都滿意的協議，以及保持緊密合作。

賀錦麗稱美國總統拜登也深知韓方的擔憂，在執行法案的過程中將研討制定消除韓方擔憂的方案。韓聯社29日引述韓總統辦公室核心人士強調，美方的立場由此前的「知悉韓方擔憂」更進一步，新增「設法研究化解擔憂」的表述。

據李宰明介紹，雙方就加強美韓雙邊關係、朝鮮問題、經濟安全，以及地區和國際熱點問題交換意見。

圖為2022年9月29日，美國副總統賀錦麗訪問韓朝非軍事區期間，站上一個軍事瞭望台。（AP）

賀錦麗在會面中談及尹錫悅訪美期間被指疑似辱罵美國會議員一事，她稱美方毫不在意韓國國內有關爭議。她強調稱，韓美同盟是地區安全與穩定的核心軸，將積極推動韓美同盟發展。

雙方還就朝鮮發射彈道導彈並為核武立法等表達擔憂，美方重申將堅定履行協防韓國的承諾。雙方高度評價近期韓美為加強聯防態勢進行的緊密溝通，並商定若朝鮮進行第七次核試驗將基於緊密合作框架，立即實施聯合應對措施。

賀錦麗：圖為2022年9月29日，美國副總統賀錦麗到訪聯合國設於韓朝非軍事區附近的軍事基地博尼法斯軍營，並與營內軍人見面。（AP）

賀錦麗在會談後訪問韓朝非軍事區。她到訪聯合國設於韓朝非軍事區附近的軍事基地博尼法斯軍營（Camp Bonifas），並與營內軍人見面。

韓國軍方28日表示，朝鮮在平壤順安一帶向東部海域發射兩枚短程彈道導彈。朝鮮發射導彈的時機，正值賀錦麗出訪日本與韓國之際，而賀錦麗也在此時到訪韓朝之間的非軍事區。