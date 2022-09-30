NASA飛行器成功撞擊小行星　韋伯及哈勃望遠鏡捕捉片段曝光

美國太空總署（NASA）飛行器9月26日撞擊一顆小行星，作為嘗試改變小行星軌道的測試後，當局在29日公布首批由韋伯（James Webb）及哈勃（Hubble）太空望遠鏡拍下有關測試的片段。



《衛報》及CNET新聞報道，NASA在網站公開兩大太空望遠鏡捕捉到「雙小行星改道測試」（DART）太空飛行器撞擊距離地球大約700萬英里（約1127萬公里）的小行星「Dimorphos」縮時片段，以及撞擊前後的照片。

從片段顯示，最光亮的部分是飛行器的撞擊點，而且發光情況維持了數小時。另外小行星在衝擊後所噴出的物質亦可見到。

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target.



Looking forward to what we’ll learn about #DARTmission from our telescopes on Earth soon. https://t.co/Y0HOAbSkI0 https:/ pic.twitter.com/lgDwOBd7Om — Bill Nelson (@SenBillNelson) September 29, 2022

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，今次是韋伯及哈勃望遠鏡同時捕捉同一目標，指全人類都熱切期待它們以及設於地面望遠鏡所帶來的發現。

天文學家將繼續審視這些太空望遠鏡的觀察和數據，以進一步了解這次實驗對小行星的結構及路徑的影響。