NASA「撞星救地球」 試驗完成：小行星撞地球概率有多大？

如果夾雜着現實感和科幻劇情的電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）讓你脊背發涼，那麼周一來自美國太空總署（NASA）的消息或許可以帶來些安慰：一個航天器成功撞上小行星Dimorphos，完成人類歷史上首個保衛地球免受行星撞擊的威脅的實驗。



美國東岸時間26日晚上7時14分（香港時間27日早上7時14分），一個價值數百萬美元的航天器成功以時速2.3萬公里，撞擊一顆有足球場大小的小行星「迪莫弗斯」（Dimorphos）。

這次撞擊始於去年11月正式啟動的「雙小行星改道測試」（DART），NASA利用美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹9號」（Falcon 9）把大約一個洗衣機大小的航天器送上太空，來測試能否通過人造航天器來改變一個急速沖向地球的運行軌道，從而避免災難性事件的發生。

NASA行星科學部（Planetary Science Division）主管Lori Glaze稱事件代表着「人類的新時代」——「一個我們可能有能力保護自己免受類似危險的小行星撞擊的時代。這是多麼了不起的事情。我們以前從未擁有過這種能力。」

One day until the #DARTMission makes history! The world’s 1st planetary defense test will impact a non-hazardous asteroid tomorrow, 9/26 at 7:14pm EDT. Reps from @NASA_Johnson will be at @JHUAPL during the event. Join @NASA's live broadcast at 6pm EDT: https://t.co/pYSW9vzo4F pic.twitter.com/uLbyDyp9x9 — NASA Astromaterials (@Astromaterials) September 26, 2022

砸出一個坑 改變小行星軌跡

「迪莫弗斯」距離地球約1,100萬公里，實際上對地球沒有任何威脅，但因其是一對雙子星的其中一顆，便於天文學家評估撞擊結果，因此被選做實驗目標。儘管隨着與項目同名的航天器DART的無線電信號中斷、傳送回畫面靜止，撞擊已經成功實現，但實驗的成功與否還要等待大約兩個月，待天文學家們通過地面的天文望遠鏡確認「迪莫弗斯」的軌道被改變了多少才知道。

科學家們預計這次撞擊只會在「迪莫弗斯」表面砸出一個坑，由此產生的岩石和泥土流會被拋入太空，並使其運行軌跡發生每秒不到1毫米的變化，但如此細微的變化會隨時間的推移，最終使其軌道周期（即行星環繞軌道一周所需要的時間）縮短約10分鐘，改變其軌道。

NASA項目科學家Tom Statler表示：「這是我小時候看科幻書和《星空奇遇記》中非常老套的情節，而現在它成真了。」

行星必然撞地球？

科幻作家、電影製片人們總是痴迷於來自外太空的行星撞擊地球的想像，除了《千萬別抬頭》、《星際迷航》，還有1998年上映的美國科幻電影《末日救未來》中，太空人阻止彗星撞地球、上演地球保衛戰的經典橋段。這些富有想像力、引發恐懼心的科幻故事總能吸引觀眾駐足。

科學家們認為，行星撞擊地球的事件是100%會發生的，問題不在於「會不會」，而是「何時」。然而，像6600萬年前導致恐龍滅絕一樣、會造成全球性影響的行星撞擊事件，每五十萬年才可能發生一次，這類行星一般在直徑1公里以上，在太陽系中只有不到1,000顆，卻可以造成全球性環境災難、置全球人口於危險之中；直徑5公里以上的行星，才會造成大規模的滅絕。

《千萬別抬頭》的故事前設是「殞石撞地球」危機下，兩名最先發現危機的科學家試圖說服政府採取行動的故事。（電影劇照）

有小行星威脅到地球嗎?

目前，超過95%巨大的、能夠引發「末日性災難」的小行星已經被找到，當中沒有一個能對地球構成威脅。科學家們總結，至少在接下來的幾百年裏不存在有大型行星撞擊地球的可能性。因此NASA和世界各地的科學家已經把注意力放在一些更小、但同樣有較大破壞性的行星上。

1998年，NASA開始在國會指示下尋找大型行星，2005年後則以尋找直徑140米及以上大小的小行星、評估風險為目標。這些小行星有約25000顆，當中四成已成功追蹤，它們足以夷平一座城市，造成大規模的區域性破壞——儘管不一定會帶來全球末日。

所幸，在從政者及宇航專家的推動下，現實中行星撞擊事件的應對工作早已開始，在NASA下屬的行星防衛協調辦公室（Planetary Defense Coordination Office），科學家們從對潛在威脅行星的識別、編目，到每一個小行星發生碰撞時的行動計劃，都已在進行式。

目前，科學家監測到的地球與較大型小行星的最近距離「接觸」將發生在2029年，一顆直徑340米、名為「阿波菲斯」（Apophis，為古埃及混沌之神）的行星屆時將以32,000公里距離外與地球「擦肩而過」，2004年美國天文台的天文學家探測到它的存在後，NASA將其描述為「可能撞擊地球的最危險小行星之一」，但重申：「地球是安全的」。