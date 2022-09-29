慎入｜俄羅斯男不想入伍　要求朋友弄斷腿　痛苦叫聲響徹大樓

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）日前頒布局部動員令，預計將調集30萬預備役軍人，大量役男逃出國之外，留在俄羅斯的青年也有些古老又奇葩的作法，一名年輕人為了躲避徵召，竟然要朋友從樓梯上飛跳下來踩斷他的腿。



社群平台推特和通訊軟體Telegram上流傳的一段影片顯示，至少3名俄羅斯青年在一處樓梯間，其中穿著丹寧褲的男子躺在地上，左腳跨上樓梯，讓腿部懸空於地面之上，另一名穿著全黑的男子則從樓梯上飛跳下來，瞄準丹寧褲男的左小腿蹬下去，丹寧褲男立刻痛得大喊（點擊放大瀏覽，慎入）：

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影片引起網友討論，「斷腿總比戰死好」、「看得我好痛」、「一定痛到爆炸，但我真的沒辦法怪他們。」

事實上不少俄羅斯役男選擇相同作法，一名役男告訴BBC記者，他寧願斷腿或去坐牢，也要躲避上烏克蘭戰場的動員令。

另一名住在莫斯科的男子表示，他和朋友正在想別的辦法躲避動員令，從精神狀態下手，接受精神或藥物成癮治療，不必忍受身體疼痛，但能符合不被召集的條件，可能是便宜或甚至免費的更好的辦法。

慎入：以下影片為內容可能令人不安：

Russian man asking a bro friend to break his leg to avoid the military draft.

VIEWER DISCRETION ADVISED pic.twitter.com/F3pf1Gizzj — ALT-immigration (@ALT_uscis) September 28, 2022

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】