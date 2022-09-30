迷你預算遭撻伐　卓慧思急晤英國財政監管機構主管

英國宣布的大規模減稅措施後英鎊匯率急劇震盪，國際貨幣基金組織和有關專家對這一政策的後果表達擔憂。英國首相卓慧思與財相關浩霆30日會與財政部預算責任辦公室（OBR）負責人會面，在「迷你預算」備受爭議時，尋求協助穩定市場情緒。



在下週英國公布其全面財政預測初稿之前，卓慧思（Liz Truss）與財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）將與預算責任辦公室主席休斯（Richard Hughes）開會。英國《衛報》30日形容，這是非常不尋常的舉動。

有聲音認為，這是她無法為市場波動與恐慌「滅火」、亦無法獲得保守黨內廣泛支持後的舉動，她希望獲得OBR支持。不過該報引述一名政府內部消息人士稱，卓慧思此舉「就像打爛東西後才閱讀產品說明書」。

她面臨財政部特別委員會的緊急呼籲，要求將政府的財政預測提前至少1個月發布——這本來是在11月23日才到期發報的，但委員會希望盡快發布經濟增長預測，協助平息外界緊張情緒。 OBR在29日確認它可以及時為「迷你預算」做出預測，但關浩霆沒要求這樣做。

該報稱知道她會利用這個會議，討論自3月以來的經濟及財政情況的發展與變化。3月是上一次OBR發布經濟增長預測的時候。在下一批數據發布之前，關浩霆將繼續與OBR就預測過程保持聯繫。

英國首相卓慧思與財相關浩霆9月23日在肯特郡一間工廠視察。（AP）

黨內支持與民望插水

保守黨黨內昨晚已是「警報大作」，因卓慧思排除撤回「迷你預算」。

事件亦重擊這位新首相與新政府的聲望。國際市場調查機構YouGov公布，保守黨支持度為21%，工黨的支持度則在短短4天內急升，上升33個百分點，達54%，也比4天前的領先優勢翻了一番。在2019年投票支持保守黨的受訪選民中，僅37%稱現在會投票支持該黨。

保守黨資深議員Charles Walker稱，如果這個工黨這種優勢重現在選舉，保守黨將「不會作為一個政黨存在」。

英國經濟：2022年9月29日，位於倫敦西敏寺附近的一個紀念品攤檔。（AP）

迷你預算震撼市場

關浩霆9月23日宣布該國50年來最大規模減稅措施，以提振經濟。當天，英鎊對美元匯率跌破1比1.09，創37年來最低水平。25日，克沃滕表示政府已經計劃下調個人所得稅基本稅率，未來還將出台更多相關舉措。這一表態加劇了市場恐慌情緒，英鎊對美元匯率在26日亞洲早盤交易中一度跌至1比1.03附近，創歷史新低。

國際貨幣基金組織（IMF）27日公開批評英國減稅政策，稱相關政策可能「加劇不公」並增加物價上漲壓力。該組織發言人在一份聲明中說，鋻於包括英國在內許多國家的通脹壓力上升，不建議在這一節點實施大規模且沒有針對性的財政計劃，財政政策不能與貨幣政策目的相左。

英國互動投資公司投資主管肖勒表示，政府減稅旨在支持經濟增長，但由於該計劃依賴大量政府債務，而當前借貸成本急劇上升，投資者擔憂政府在財政審慎和穩健貨幣政策方面考慮不周。此外，該政策也未考慮到目前英國通脹水平居高不下的負面影響。

為穩定金融市場，英倫銀行28日宣布即日起臨時購買長期英國政府債券。該銀行在一份聲明中表示，一旦市場運行風險開始消退，將平穩有序退出購買行動。如果市場運作繼續失調或者惡化，英國金融穩定將面臨重大風險。

英國經濟：圖為2022年9月23日，英國首相卓慧思在首相府門外走過。圖中左方伏在窗台上的，是首相府「首席捕鼠官」Larry。對照已在首相府「工作」11年的Larry，是次「迷你預算」風波會否重擊卓慧思仕途，備受外界注視。（AP）

卓慧思堅持繼續

針對外界質疑，卓慧思29日首度公開回應稱，近期財政計劃是正確選擇，英國政府必須果斷採取行動以促進經濟發展和抑制通脹。

卓慧思29日接受英國廣播公司地方電台採訪時說，預算方案往往伴隨着爭議，但政府需要快速行動以避免預期的經濟衰退，正動用各種手段促進經濟增長，並與英格蘭銀行就財政計劃密切合作。

但英格蘭和威爾士特許會計師協會經濟主管蒂魯認為，此輪減稅不太可能實現政府期望的顯著經濟增長，反而可能助長通脹，推高利率。英鎊匯率大跌和政府借貸成本大漲，突顯可靠財政計劃的重要性，這才是支撐英國經濟前景的關鍵。

今年4月至7月，英國通脹率接連刷新40年來最高紀錄。8月，英國消費者價格指數同比上漲9.9%，仍處於40年來高點。為抑制高通脹，英格蘭銀行9月22日宣布將基準利率從1.75%上調至2.25%，這是去年12月以來英國央行第七次加息。