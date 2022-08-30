Elon Musk 1個月瘦9公斤　發帖文公開減肥秘訣：感覺更健康了

全球首富馬斯克（Elon Musk）7月在希臘渡假時，被媒體拍下赤膊照片，又白又胖的身材引起網友熱論，更被父親建議吃減肥藥修身。馬斯克8月29日在Twitter上透露自己一項減肥秘訣，令他成功瘦了9公斤。



喜歡吃美食的馬斯克現在開始認真對待自己的健康。馬斯克受訪時表示，自己實際上並不喜歡運動，但現在也必須要運動起來。他未有聽從父親說話食減肥藥，反而在朋友推介下進行間歇性斷食一段時間。

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

馬斯克稱，「在一位好朋友的建議下，我持續定期斷食，感覺更健康了。」他還稱讚幫助他減輕體重的減肥應用程序，他在帖文寫道，「Zero禁食應用程式非常好。」

Over 20 lbs down from my (unhealthy) peak weight — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

一名Twitter用戶問馬斯克減了多少磅，他回應指，「從我的（不健康的）峰值體重下降超過20磅（9.07 公斤）。」另一名用戶問他是否也在健身，馬斯克說：「是的，我有做一點舉重」。