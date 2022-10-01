俄羅斯兼併烏克蘭4地區　土耳其稱嚴重違反國際法

土耳其外交部9月30日發聲明稱，俄羅斯吞併烏克蘭4州是「嚴重違反國際法」，並呼籲透過談判結束戰爭。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）重演2014年併吞克里米亞半島（Crimea）的劇本，先在被佔領的烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）4州舉行公投，再將它們納入版圖。普京9月30日正式宣布此事。

土耳其外交部30日發聲明稱，稱該國不承認俄羅斯2014年經非法公投兼併克里米亞，並基於當年的立場，不承認俄羅斯併吞烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱地區。

聲明稱安卡拉強調在任個場合都強烈支持烏克蘭的領土完整、獨立及主權。

內文稱，俄羅斯此舉嚴重違反了既定的國際法原則。文中寫道：「我們重申支持通過談判、並在公正和平的基礎上，解決這場不斷變得嚴重的戰爭。」

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俄烏戰爭在2月24日爆發以來，身為北約（NATO）成員國土耳其試圖保持中立，避免加入西方制裁俄羅斯的行列。

土耳其依賴俄羅斯供應的石油及天然氣，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也想在2023年6月選舉舉行前穩住國家經濟，積極促進土俄貿易。他在戰爭爆發後與普京多有互動，亦嘗試扮演調停者的角色。7月22日，烏克蘭及俄羅斯分別與聯合國及土耳其簽署穀物出口協議，緩解糧食危機。